Shithole? Ho eens even, ik dacht het niet!

"Genoeg is genoeg!" zei Laurent Lamothe, de voormalig minister-president van Haïti. "Schaam je Trump! De wereld is getuige van een nieuwe lage standaard, met deze #ShitholeNations opmerking! Volledig onacceptabel! Het is slordig en laat een gebrek aan respect en een onwetendheid zien die nog nooit eerder zijn vertoond in de nabije geschiedenis van de VS door geen enkele president!"

Lees verder na de advertentie

Hugo Martinez, El Salvadors minister van buitenlandse zaken, tweette dat hij de Amerikaanse overheid heeft gebeld omdat hij wilde weten of Trump de uitspraken daadwerkelijk heeft gedaan. "Ik protesteer hiertegen, en wijs dit soort uitspraken af." Daarom, zei hij, heeft hij een protestbrief opgesteld die gericht is aan de regering van de Verenigde Staten.

In reactie op Trump, tweette Jean Manes, de Amerikaanse afgezant in El Salvador, dat de Verenigde Staten "de vriendschap en de relatie met het Salvadoraanse volk waarderen". Manes voegde eraan toe dat ze "het voorrecht heeft gehad om door dit prachtige land te reizen en duizenden Salvadoranen te ontmoeten" en dat het "een eer" is om daar te wonen en werken."

De Keniaanse politicus en activist Boniface Mwangi sprak Trump tegen. "Afrika is geen shithole. Het is het mooiste continent ter wereld. Mooie, hardwerkende mensen. We hebben diamanten, goud, ijzer, kobalt, uranium, koper, bauxiet, zilver, aardolie, cacao, koffie, thee, enzovoorts. Helaas hebben we #shithole-leiders zoals Trump die elke dag op ons schijten."

De uit Zuid-Afrika afkomstige Amerikaanse komediant Trevor Noah noemde Trump racistisch. Ook voelde hij zich als Zuid-Afrikaan beledigd. Dat zei Noah in een uitzending van de Daily Show. "Niet alleen denkt hij dat bruine landen shitholes zijn, ook denkt hij dat we nooit zullen weten wat hij heeft gezegd."

Er zijn ook landen die struikelden over de vertaling van het woord 'shithole'. Het Belgische Nieuwsblad zocht uit welke vertalingen de revue passeerden. Zo vertaalde Frankrijk het als 'pays de merde' oftewel 'schijtlanden'. Duitsland deed het af met 'drecksloch' (verdwijngat), Portugal sprak van 'chiqueiro' (varkensstal), Griekenland gebruikte 'stelende landen' en Polen 'zadupia' (schijthol).

De Vietnamese pers koos voor verschillende vertalingen, waaronder 'vuile landen', 'afval-landen' en 'rotte landen'. In Zuid-Korea volgden de media het voorbeeld van nationale persagentschap Yonhap, en was het vertaald als 'bedelaarslanden'. Chinese media spraken daarentegen van ‘spooklanden’, ‘mestkoninkrijken’ en ‘landen van dorre bergen en kwade wateren’.

De opmerkelijkste vertaling kwam waarschijnlijk uit Taiwan. Daar gebruikte nieuwsagentschap CNA de woorden ‘landen waar de vogels geen eieren leggen’.