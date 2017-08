Sheriff die gevangenen roze ondergoed liet dragen, staat nu zelf in zijn hemd

Donald Trump is niet de eerste Amerikaan die landelijk bekend werd om zijn aanval op illegale latino's. Zijn beroemdste voorganger is sheriff Joe Arpaio. Doorgaans laat de politie het opsporen van immigranten zonder papieren over aan federale agenten. Arpaio mocht hen in de zuidelijke staat Arizona, die grenst aan Mexico, graag zelf opjagen. Nu is hij zelf het aangeschoten wild.

Lees verder na de advertentie

Als een echte bully dwong hij gevangenen roze ondergoed te dragen en in de woestijnhitte in een tentenkamp te wonen. Hij arresteerde honderden latino's bij verkeerscontroles, waarbij hij eigenlijk naar illegalen zocht, wat raciaal profileren is. Ook viel hij bedrijven binnen, voor identiteitscontroles. Arpaio (85) liet daarnaast politieke tegenstanders schaduwen en soms oppakken. Maar honderden misbruikzaken liet hij amper onderzoeken.

141 miljoen dollar Lang kwam de sheriff van Maricopa County, waar Phoenix onder valt, ermee weg. 24 jaar lang kozen de over het algemeen witte inwoners van Arizona hem tot sheriff. Maar de bevolkingssamenstelling veranderde, meer latino's konden gaan stemmen. Wat Arpaio's macht onder conservatieve inwoners ook brak, waren de kosten voor juridische gevechten die hij veroorzaakte. Die liepen torenhoog op: uiteindelijk besteedde Maricopa County 141 miljoen dollar om Arpaio te verdedigen. Inclusief 54 miljoen aan rechtszaken over raciaal profileren en 82 miljoen voor andere zaken, schikkingen en advocatenkosten. Arpaio voerde als verdediging aan dat hij het niet goed begrepen had en daarom nog anderhalf jaar doorging met het raciaal profileren Het heeft even geduurd, maar nu zijn de rollen omgedraaid. In november werd Arpaio bij de sheriffsverkiezing verslagen, door de relatief onbekende, gepensioneerde politieman Paul Penzone. Sindsdien ging het verder bergaf voor de eens onaantastbare sheriff. Hij had in 2011 het rechterlijk bevel gekregen om zijn raciale profileren te staken, maar bazuinde overal rond dat hij lak had aan die uitspraak. Hij deed er juist een schepje bovenop, omdat zijn herverkiezing naderde. Arpaio is nu veroordeeld voor het negeren van dat bevel. Hij voerde als verdediging aan dat hij het niet goed begrepen had en daarom nog anderhalf jaar doorging met het raciaal profileren. De rechter verwierp dat argument, omdat zijn vele interviews voor zich spraken. Zijn kantoor was al onderwerp van federaal onderzoek geweest, maar dit was de eerste zaak tegen Arpaio persoonlijk. Het vonnis volgt binnenkort, hij kan zes maanden cel krijgen. Advocate Cecillia Wang werkte aan de zaak tegen Arpaio. "Het was vreselijk hoe hij achter mensen aanging. Voor hen, maar ook voor zijn kantoor en carrière." De nieuwe sheriff wil af van het tentenkamp voor gevangenen en het roze ondergoed.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.