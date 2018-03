Sherborne Investments ziet geld in Barclays

Net nu de Britse bank Barclays het lek boven dacht te hebben, krijgt het te maken met een activistische aandeelhouder die de boel mogelijk weer komt opschudden. Het New Yorkse hedgefonds Sherborne Investments liet gisteren weten ruim 5 procent van het stemrecht in de bank in handen te hebben.

Barclays heeft geen best jaar achter de rug. 2017 werd afgesloten met een verlies van 1,9 miljard pond (2,2 miljard euro), zo rapporteerde de bank een maand geleden. Ten opzichte van concurrenten verliest de Britse bank terrein, en ook de koers van het aandeel Barclays bleef vorig jaar ver achter bij andere Europese banken.

Bij de publicatie van de jaarcijfers probeerde topman Jes Staley de gunst van beleggers terug te winnen door te beloven het dividend weer te verhogen. Dat was eerder juist verlaagd doordat Barclays werd geplaagd door hoge boetes voor misdragingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar werd opnieuw voor meer dan een miljard aan voorzieningen genomen voor verwachte boetes, onder andere voor fouten bij de verkoop van kredietverzekeringen en de manipulatie van wisselkoersen.

Stemrecht Volgens persbureau Bloomberg rekent Edward Bramson, de man achter het hedgefonds Sherborne, erop dat hij de koers van het aandeel Barclays zo'n beetje kan verdubbelen. Daarvoor heeft hij voor ruim 660 miljoen euro aandelen gekocht, maar ook derivaten waarmee hij alleen het stemrecht in handen krijgt zonder de daadwerkelijke aandelen te kopen. Zakenbank Numis, dat samen optrekt met Bramson, rekent voor dat de beurswaarde van Barclays slechts 68 procent is van de daadwerkelijke waarde van de bezittingen. De meeste Europese banken worden juist iets boven de boekwaarde gewaardeerd. Die onderwaardering wil Bramson te gelde maken. En opties zijn er genoeg, zo constateren analisten van zakenbank Keefe, Bruyette & Woods, die Barclays typeren als een 'perfecte belegging voor activisten'. Het belangrijkste doel zal zijn om de geplaagde zakenbank van Barclays weer op zijn oude niveau te krijgen Toch zijn banken geen makkelijk doelwit voor activistische beleggers. Nationale toezichthouders houden niet van al te mondige aandeelhouders die willen ingrijpen in het beleid van de bank met als enige doel meer winst. Veel manoeuvreerruimte zal Bramson waarschijnlijk niet krijgen. Het belangrijkste doel zal zijn om de geplaagde zakenbank van Barclays weer op zijn oude niveau te krijgen. Eerder verkocht Barclays-topman Staley al de Afrikaanse tak van het concern, en werd aangekondigd dat de bank zal stoppen met consumentenbankieren op het Europese vasteland. Beide acties hadden ten doel de zakenbank van Barclays weer centraal te stellen en het rendement op te krikken. Volgens analisten van UBS zou Barclays zo'n 1,2 miljard aan omzet kunnen winnen als de zakendivisie op hetzelfde niveau zou presteren als die van de belangrijkste concurrenten.