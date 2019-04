Shell wil niet naar de Tweede Kamer komen om over belastingontheffing te praten

Volgende week is er een hoorzitting over dit thema. Oppositiepartij PvdA is boos en verwacht steun van andere partijen om de oliemaatschappij een aanmaning te sturen.

Dat Shell niet verschijnt vindt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ‘ongekend’. Hij ziet het belastingregime van multinationals als ‘een belangrijk maatschappelijk onderwerp en dan hoort een bedrijf te komen’. Shell slaat de uitnodiging af omdat werkgeversorganisatie VNO-NCW er al is. Die vertegenwoordigt ‘het gehele bedrijfsleven’, dus ook Shell.

Aanleiding voor de hoorzitting is de publicatie in november in Trouw dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. Volgens een intern document van het ministerie van financiën en een aantal anonieme bronnen maakt Shell gebruik van legale aftrekposten om de belastingaangifte op nul te krijgen. Een van de methodes is dat Shell de verliezen die worden geleden bij het zoeken naar olie in het buitenland, in Nederland van de winst kan aftrekken. Shell zelf ontkende tegenover Trouw dat er geen winstbelasting wordt betaald.

Het is voor de Belastingdienst en het kabinet vanwege privacy verboden mededelingen te doen over een onderneming of een persoon. Dat hindert ook de Tweede Kamer bij een debat of een hoorzitting over belastingheffing van individuele bedrijven. Vandaar dat de hoorzitting volgende week niet gaat over ‘Shell’ maar over ‘Belastingheffing multinationals’. In de verklaring die Shell gisteren uitgaf staat: “Shell volgt dezelfde regels die voor alle bedrijven in Nederland gelden.”

