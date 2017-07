Shell: Verbod op diesel en benzine is welkom

Shell kan zich vinden in de plannen van de Britse en Franse regering om de verkoop van benzine- en diesel­auto’s per ingang van 2040 te verbieden. “Zulke besluiten zijn erg welkom en ze zijn nodig om het klimaatprobleem aan te pakken”, zei Shell-bestuursvoorzitter Ben van Beurden vandaag bij de presentatie van resultaten van het gas- en oliebedrijf over de eerste helft van dit jaar.

Elektrische motoren zijn nog geen optie voor de lucht- en scheepvaart

Van Beurden voegde daaraan toe dat zulke plannen niet het einde markeren van het olietijdperk. “Als de westerse wereld voor honderd procent elektrisch rijdt, zijn er nog altijd veel landen die die overgang niet kunnen maken.” Bovendien is ‘elektrisch’ nog geen optie voor de scheepvaart, de luchtvaart en voor zware transporten over land. Van Beurden sluit niet uit dat het olieverbruik (zo’n 96 miljoen vaten per dag) in het eind van de jaren twintig zijn piek bereikt. Maar daarna is het niet over met olie. “Er zal na de piek nog veel worden verbruikt.”

Anno 2017 zijn de gas- en olieprijzen vrij laag, maar hoger dan een jaar geleden zijn ze wel. Dat kwam Shells financiële resultaten ten goede. De kasstroom is ruim voldoende om het (erg hoge) dividend uit te betalen, waar Shell in de eerste helft van 2016 nog geld moest lenen om een deel van zijn dividend te kunnen uitkeren.

Winst Maar de nettowinst die Shell het afgelopen half jaar maakte (5,08 miljard dollar), was weer niet genoeg om de dividenduitgaven te dekken. Shell betaalde per aandeel 94 dollarcent uit aan zijn aandeelhouders, terwijl het per aandeel 62 cent verdiende. Ook de winst die Shell zelf als maatgevend beschouwt (voorraadeffecten en eenmalige kosten en baten tellen dan niet mee) dekte die dividenduitgaven niet, al scheelde dat niet veel. Die winst was 7,3 miljard dollar: 90 cent per aandeel. Shell is fors op streek met zijn omvorming. Het kocht in 2015 zijn Britse branchegenoot BG en verkocht daarna voor ruim 20 miljard aan bezittingen – en heeft nog verkopen ter waarde van 10 miljard te gaan. BG leverde Shell vooral vloeibaar gas en olie- en gasprojecten in de diepzee. Daarnaast hakte Shell fors in kosten en personeelsbestand. Er werken nu 85.000 mensen bij Shell. Dat zijn er minder dan twee jaar geleden bij Shell en BG samen. En het mes gaat er nog verder in. Op de Shell-kantoren in Amsterdam en Rijswijk verdwijnen banen – mogelijk honderden – al wilde Van Beurden geen aantallen noemen.

Verlies Shell leed opnieuw verlies op zijn olie- en gasproductie, al kwam dat vooral door eenmalige posten. Zo moest het concern een boekverlies van 1,4 miljard nemen op de verkoop van teerzandprojecten in Canada. Zonder die eenmalige posten werd er 879 miljoen op olie en gas verdiend. Zorgenkindje blijft Noord-Amerika. Sinds 2013 heeft Shell daar zo’n 18 miljard dollar verlies geleden op zijn olie- en gaswinning, eenmalige afschrijvingen inbegrepen. Ook in het afgelopen halfjaar verdiende Shell het meest met zijn olieproducten, zoals benzine, diesel, kerosine en zijn chemiepoot. Die leverden Shell een winst op van 5 miljard dollar, bijna een derde meer dan vorig jaar. Beleggers namen de resultaten, die volgens Van Beurden erg goed waren, voor kennisgeving aan. Het aandeel Shell veranderde nauwelijks van waarde.

