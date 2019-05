Shell: verantwoording belastingmoraal ligt bij de politiek

Shell geeft toe: wij betalen geen winstbelasting in Nederland. Het bedrijf legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de politiek. De Schot Alan McLean, hoofd belastingzaken bij de Nederlands-Britse oliemaatschappij, zei woensdag in de Tweede Kamer: “U hebt de mogelijkheid er iets aan te doen. De politiek maakt de regels en de wetten. U moet bij het veranderen van de regels wel de gevolgen in ogenschouw nemen. Wij willen daarover graag met u in gesprek.”

McLean vertelde de Tweede Kamer niet wat de gevolgen zouden zijn van een strengere belastingwetgeving voor Shell en andere multinationals. Hij wees er op dat de politiek deze belastingregels ooit heeft gemaakt om Nederland aantrekkelijk te maken voor multinationals. “ Wij voldoen aan de letter en de geest van de wet. Dat is het beste wat we kunnen doen.”

De Tweede Kamer sprak woensdag met Shell na de onthulling van Trouw dat de onderneming in Nederland al jaren geen cent winstbelasting betaalt door gebruik te maken van verschillende aftrekposten. Bedrijven kunnen de kosten van het hoofdkantoor aftrekken en zij kunnen bovendien verliezen die zij lijden op investeringen in het buitenland, zogeheten liquidatieverliezen, tot in lengte van jaren in Nederland te laste van de winst laten komen. Zo brengen zij de winst op papier terug naar nul.

Trouw schreef in november dat Shell geen winstbelasting betaalt op basis van meerdere bronnen en een vertrouwelijk intern document van met ministerie van financiën. Pikant is dat Shell in eerste instantie ontkende geen winstbelasting te betalen. Maar vorige week erkenden Marjan van Loon, directeur van Shell Nederland en Alan McLean in het weekblad Elsevier dat er inderdaad geen winstbelasting wordt betaald en McLean herhaalde dat woensdag.

Shell weigerde aanvankelijk ook te praten met de Tweede Kamer. Het bedrijf vond dat de aandacht zich te veel richtte op Shell alleen. Bij het gesprek van woensdag waren ook AkzoNobel, Philips en werkgeversorganisatie VNO-NCW aangeschoven. Of AkzoNobel winstbelasting betaalt in Nederland werd niet duidelijk. Raymond de la Court, directeur van AkzoNobel zei wel dat het bedrijf geen gebruik maakt van de omstreden liquidatieverliesregeling. Philips maakt wel gebruik van de liquidatieverliesregeling en betaalt soms wel en soms geen winstbelasting, zei directeur Hans de Jong.

Initiatiefwet Bijna alle partijen in de Tweede Kamer zijn boos of op z’n minst verbaasd over het feit dat Shell geen winstbelasting afdraagt. VVD’er Aukje de Vries wilde weten hoe Shell dat uitlegt aan een klein Nederlands bedrijf dat wel belasting betaalt. Volgens PVV’er Edgar Mulder is het vreemd dat Shell wel benzine verkoopt langs de snelweg, maar niet bijdraagt aan de kosten voor de aanleg van wegen en het opleiden van personeel. GroenLinks, PvdA en SP hebben een initiatiefwetsvoorstel geschreven waarin zij voorstellen de aftrek te beperken van verliezen die bedrijven in het buitenland lijden. Dat moet ertoe leiden dat ook Shell winstbelasting gaat betalen. Regeringspartijen ChristenUnie en D66 zijn positief over dit idee. Shell, Akzo en Philips riepen de Tweede Kamer op niet één regeling eruit te pikken maar het hele vestigingsklimaat tegen het licht te houden.

