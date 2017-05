Shell start proef met benzine bezorgen aan de deur

Er zijn veel verschillen tussen benzine en pizza's, maar één verschil is er vanaf vandaag niet meer - in vier Rotterdamse wijken althans. In die wijken kunnen mensen benzine (en diesel) bestellen die vervolgens wordt bezorgd. Het gaat om een proef van Shell: 'Shell TapUp', genaamd. De proef moet aantonen of er genoeg belangstelling is voor deze vorm van service en of die voor Shell winstgevend te verzorgen is.

Shell mikt met zijn bezorgservice op automobilisten die weinig tijd hebben en/of kiezen voor gemak. Ook zijn er automobilisten, meldt een woordvoerder van Shell, die niet graag bij tankstations komen.

Deelnemers moeten beschikken over een app. Met die app kunnen ze aangeven waar hun auto staat en wanneer deze bijgevuld moet worden. Een elektrisch voertuig komt vervolgens aanrijden met de gewenste brandstof. Fabrikant daarvan is het Franse bedrijf Goupil dat ook veel e-wagentjes voor gemeentelijke diensten levert. Shell-ingenieurs hebben meegewerkt aan de uitvoering die geschikt is voor het vervoer van benzine en diesel. De e-wagen kan met een lading ongeveer tien auto's van brandstof voorzien.

Bij het vullen van de tank hoeft de eigenaar van de auto niet aanwezig te zijn. Voorwaarde is wel dat de tank zonder sleutel te openen is. Het tanken gaat ongeveer net zo snel als bij een gewone benzinepomp. Afrekenen geschiedt achteraf. De bezorgservice zelf kost 3,95 euro per tankbeurt en de prijs van de geleverde benzine (of diesel) is een gemiddelde van de prijzen die pompstations in de buurt rekenen.

De proef in Rotterdam is voor Shell de eerste in zijn soort en volgens de woordvoerder is Shell ook de eerste grote oliemaatschappij die met een benzinebezorgdienst komt. In de VS zijn in sommige gebieden wel kleine bedrijven die benzine op bestelling afleveren bij particulieren.

De Rotterdamse wijken Overschie, Hillegersberg-Zuid, Park Zestienhoven en Terbregge fungeren als testgebied. De bezorgdienst zal niet alle straten in die wijken aandoen. Nauwe straten worden gemeden om opstoppingen en gevaarlijke situaties te vookomen. De app geeft aan of een bepaalde straat wordt bediend of niet.

