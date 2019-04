Shell moet klimaatambitie verdubbelen

Dat menen zes grote Nederlandse beleggers, te weten NN Investment Partners, MN, Aegon, Actiam, Kempen Capital en Achmea. Dat is in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, en nodig om de temperatuur op de aarde met niet meer dan twee graden te laten stijgen.

Dit statement van de beleggers wordt gesteund door Follow This, een groep aandeelhouders die Shell de afgelopen jaren heeft bestookt met klimaatresoluties. “Nederlandse beleggers nemen opnieuw de leiding in het klimaatdebat met de olie- en gasindustrie", zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. “Hiermee winnen we jaren tijd, die anders verloren zouden gaan met discussies over welke emissies wel en niet moeten worden meegenomen en welke scenario's wel en niet acceptabel zijn.”

Als het aan Van Baal ligt, is dit nog niet het einde. “Onze missie is dat de hele olie- en gasindustrie, die het klimaatakkoord van Parijs kan maken of breken, zich daadwerkelijk committeert aan Parijs en daadwerkelijk gaat investeren in een duurzame energievoorziening. Veel olie- en gasbedrijven zijn machtiger dan de meeste overheden. Aandeelhouders zijn de enigen die ze tot de orde kunnen roepen.”

