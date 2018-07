Shell koopt voor 25 miljard aan eigen aandelen in om dividend op te krikken

Tussen 2015 en 2017, toen de olieprijzen laag waren en Shells winst zwaar onder druk stond, plezierde Shell zijn aandeelhouders door het ­dividend niet te verlagen. Het bedrijf keerde meer dividend uit dan het aan winst binnenhaalde.

Inmiddels liggen de zaken anders. Dankzij de gestegen olie- en gas­prijzen en dankzij forse kostenbe­sparingen, loopt Shell weer aardig binnen. Zo hield Shell aan het tweede kwartaal van dit jaar netto 6 miljard dollar over. Toch gaat het dividend (47 cent per aandeel) niet omhoog.

Shell kiest een andere manier om zijn aandeelhouders tegemoet te komen. Door eigen aandelen in te kopen, hoeft de winst die Shell uitkeert over minder aandelen te worden verdeeld. De opbrengst per aandeel stijgt daardoor. De inkoop stuwt bovendien de koers van het aandeel. In het verleden werd in ondernemerskringen wat denigrerend gedaan over de inkoop van eigen aandelen: het bedrijf zelf heeft er immers weinig aan. Die scepsis is verdwenen. Veel bedrijven kopen nu aandelen in met geld dat ze niet nodig denken te hebben voor investeringen. Shell investeert overigens elk jaar 25 tot 30 miljard dollar.

Winstbron

Het aantal uitstaande aandelen Shell is de laatste jaren fors gestegen. Dat komt deels door de aankoop van het Britse olie- en gasconcern BG, die gedeeltelijk in aandelen is betaald. Daarnaast konden aandeelhouders hun dividend jarenlang laten uitkeren in de vorm van aandelen in plaats van in cash. Inmiddels staan er ruim 8,3 miljard aandelen Shell uit. Tegen de huidige koers (ongeveer 29,50 euro) zou Shell voor 25 miljard dollar circa 725 miljoen aandelen kunnen inkopen.

Zoals gezegd verdiende Shell in het tweede kwartaal netto 6 miljard dollar. Dat is 290 procent meer dan een jaar geleden. Shell zelf kijkt liever naar de winst zonder voorraadeffecten; hoeveelheden olie- en gas, die meer of minder waard zijn geworden en zonder grote eenmalige posten. Die winst steeg veel minder spectaculair: met 30 procent naar 4,8 miljard dollar.

Vloeibaar gas was de voornaamste winstbron van Shell (netto 3,3 miljard), maar ook op olie en gas werd weer winst geboekt (1 miljard). De ­inkomsten uit de verkoop van olieproducten (benzine, diesel, kerosine) liepen wat terug. Shells productie van vloeibaar gas steeg, maar de productie van olie en aardgas daalde met 7 ­procent. Dat komt doordat Shell in de loop van 2017 en 2018 een aantal olie- en gasvelden heeft verkocht.