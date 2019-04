Shell komt over de brug: Meer geld voor werknemers in Moerdijk en Pernis

Met een ‘ultiem’ loonvoorstel denkt Shell zijn werknemers in de installaties in Moerdijk en Pernis weer snel aan het werk te krijgen. De oliegigant kan niet al zijn leveringen meer garanderen sinds werknemers een deel van de productie blokkeren.

Het nieuwe loonvoorstel komt twee dagen nadat Shell bot ving bij de rechter in een poging deze acties te verbieden. Werknemers kwamen eerder deze maand in actie omdat Shell niet inging op het ultimatum van de vakbonden. Voor de nieuwe cao eisten die een loonsverhoging van 5 procent. Shell bood 2,5 procent voor dit jaar, plus 2 procent in 2020. Vakbondsleden stemden dat bod afgelopen februari weg. De FNV hekelde ook de lage koopkracht van de werknemers, terwijl bestuursvoorzitter Ben van Beurden vorig jaar in totaal 20 miljoen euro kreeg.

Shell zei de rechter dat de eisen te veel geld kosten en de veiligheid van het personeel in het geding is. De rechter ging daarin niet mee.

Geen overuren meer Werknemers van het chemiecomplex in Moerdijk weigeren nu overuren te draaien. Daardoor kan Shell een gepland onderhoud niet goed uitvoeren. Voor dat onderhoud is een dienstrooster van twaalf uur nodig, terwijl de werknemers in de chemiefabriek er na acht uur mee ophouden. In de raffinaderij in Pernis is de productie volgens de bonden met 35 procent gedaald. Tijdens het kortgeding voerde Shell aan dat dit alles te veel geld kost. Ook zou de veiligheid van het personeel in het geding zijn. De rechter ging daarin niet mee. De bonden onderhandelden tot donderdagavond laat met Shell. Vrijdag leggen zij het nieuwe loonvoorstel voor aan hun achterban. “Het gaat om 3 procent verhoging in dit jaar, en 2 procent volgend jaar”, zegt CNV-bestuurder Piet Verburg. “In 2021 komt er nog eens 2,5 procent bij en een vrije dag voor de ploegendiensten.” In 2021 komt daarnaast nog extra geld beschikbaar voor mensen die relatief goed presteren.

Cao van drie jaar “Dat wij nu onze gevraagde 3 procent krijgen, komt onder meer doordat de cao verlengd wordt naar drie jaar, in plaats van twee. Voor Shell is dat prettig omdat het bedrijf daardoor langer arbeidsrust heeft.” Als de vijftig tot zestig leden uit het actiecomité kunnen leven met het nieuwe bod van Shell, worden de acties voorlopig stopgezet. Over anderhalve week krijgen alle leden nog de kans zich uit te spreken.

