Shell geeft toe dat het geen winstbelasting betaalt in Nederland

Aanleiding voor de openlijke erkenning is berichtgeving van Trouw in november vorig jaar. Op basis van meerdere bronnen en een vertrouwelijk intern document van het ministerie van financiën werd toen geconcludeerd dat Shell geen winstbelasting afdraagt. Destijds ontkende Shell nog.

Shell maakte in 2017 1,3 miljard euro winst, onder andere uit verkopen van benzine, de raffinaderij in Pernis en de chemische fabrieken in Moerdijk.

Het interview komt een week voordat Shell in een hoorzitting in de Tweede Kamer moet verschijnen. Kamerleden willen van het bedrijf horen hoe het zit met de afdracht, maar het bedrijf wilde in eerste instantie geen gehoor geven aan die oproep.

Volgens Van Loon en McLean zorgt het gunstige belastingklimaat van Nederland ervoor dat Shell niets afdraagt. “Nederland heeft een multinational-vriendelijk belastingregime”, zegt McLean in Elsevier. “Het is al jaren regeringsbeleid om een aantrekkelijk belastingklimaat te scheppen om hoofdkantoren van grote multinationals aan te trekken.”

Volgens het bedrijf is dat ook gunstig, omdat daarmee banen en andersoortige belastingen naar Nederland worden gehaald. Van Loon stelt dat Shell wel accijnzen, loonbelasting, btw en dividendbelasting afdraagt in Nederland – 4,5 miljard euro in 2018.

