Shell gaat de lonen korten van medewerkers die acties voeren

Wie vanaf dinsdagmiddag ingeschreven stond als actievoerder (of niet was aangemeld als werkwillende) kan rekening op een korting. Hoe hoog die uitvalt, wilde Shell dinsdag niet zeggen. “Het zal een percentage zijn, maar zeker niet de helft”, zei een woordvoerder van het olieconcern.

De bonden lieten in een reactie weten dat de actie in Pernis en Moerdijk vandaag doorgaan. De bonden en Shell ruziën al een paar maanden over een nieuwe cao bij het gas- en olieconcern; de oude cao liep op 1 maart af. Begin februari wezen de werknemers een eindbod van Shell af. Ook daarna bereikten beide partijen geen overeenstemming.

Twistpunt is onder meer de door Shell aangeboden loonsverhoging. De bonden eisen voor 2019 een verhoging van 5 procent. Shell biedt volgens de bonden een verhoging van 2,5 procent in 2018 en nog eens 2 procent in 2020.

Shell ziet dat anders. “Ons bod komt uit op 7,5 procent in twee jaar”, zegt de woordvoerder. Naast de 2,5 procent in 2019 en de 2 procent in 2020 biedt Shell in beide jaren ook nog een van prestaties afhankelijke, per individu verschillende, verhoging van gemiddeld 1,5 procent, meldt de woordvoerder. Daarbovenop, zegt ze, komt nog de bonus die Shell uitkeert vanwege de jaarresultaten.

Afgelopen vrijdag voerden de bonden al acties uit in Moerdijk. Het chemiecomplex krijgt binnenkort een onderhoudsbeurt. “We zouden de productie daar afbouwen in verband met de stopzetting. Die stopzetting is nu gefrustreerd.”

Dinsdag waren er acties bij de raffinaderij in Pernis. De productie bleef daardoor achter. Volgens de bonden ligt de productie nu op 65 procent van normaal en dat willen ze zo houden.

