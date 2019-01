Shell en pensioenuitvoerder PGGM willen Eneco kopen

De veiling werd vorige maand aangekondigd, maar is nog niet officieel begonnen. Shell en PGGM brengen hun belangstelling als eerste naar buiten. Naar verwachting krijgen ze de nodige concurrentie, ook van buitenlandse bedrijven. Als ‘consortium’ willen Shell en PGGM graag in gesprek met directie en aandeelhouders van Eneco om hun plannen toe te lichten.

Shell zet traditiegetrouw in op olie en gas, maar wil ook groot worden in elektriciteit: stroom opwekken, kopen, verkopen en direct aan klanten leveren. Eneco beschikt over zo’n volledige waardeketen, van energiecentrale tot stopcontact en is daarom een interessante prooi.

Uitdagingen en kansen PGGM en Shell schrijven dat ze allebei de urgentie, de uitdagingen en de kansen van de lokale energietransitie zien. Ze willen vooral in Noordwest-Europa flink investeren in schone energie. Met hun kennis, netwerken, financiële middelen en ambities zijn ze naar eigen zeggen goede partners om van Eneco een internationale speler te maken. De brief is onder anderen ondertekend door president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland en Eloy Lindeijer, hoofd investeringsmanagement van PGGM. PGGM beheerde vorig jaar juni 215 miljard euro voor 4,2 miljoen pensioendeelnemers. Het fonds noemt duurzaamheid een hoeksteen van zijn investeringen. Vorig jaar kwam PGGM overigens in het nieuws wegens investeringen in vervuilende teerzanden. Van de 25 miljard aan investeringen die Shell jaarlijks doet, gaat 1 tot 2 miljard naar schone energie. Follow This, een groep groene aandeelhouders van Shell, BP, ExxonMobil en Chevron, noemt Shell een mooie overnamekandidaat voor Eneco, dat koploper is in de schone energie. Wel moet Shell dan een aantal sleutelfiguren van Eneco laten meedenken over de toekomst van de olie-industrie, meent woordvoerder Mark van Baal. “De olie-industrie moet nu kiezen: gaan we diep onder de oceanen op zoek naar nog meer olie of gaan we bijvoorbeeld windparken bouwen?”

Moeizaam proces Eneco is in het bezit van 53 gemeenten. Nadat het energiebedrijf zich in 2017 moest afsplitsen van netwerkbedrijf Stedin, besloten de aandeelhouders Eneco te privatiseren. Maar dat proces is moeizaam verlopen. Vier kampen, te weten de raad van bestuur, raad van commissarissen, centrale ondernemingsraad en de aandeelhouders, lagen met elkaar overhoop. Topman Jeroen de Haas stapte vorig jaar op, omdat de commissarissen geen vertrouwen meer in hem hadden. Vervolgens schorste de Ondernemingskamer in Amsterdam president-commissaris Edo van den Assem en benoemde Charlotte Insinger als zijn opvolger. In december werd bekendgemaakt dat de aandelen van Eneco worden verkocht via een ‘gecontroleerde veiling’. Een beursgang viel af als optie. Potentiële kopers moeten onder meer het groene beleid voortzetten en zorgen dat er werkgelegenheid behouden blijft. De waarde van Eneco wordt geschat op 2,5 tot 3 miljard euro.

