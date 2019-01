Shell en pensioenfonds PGGM willen Eneco kopen

De gemeenten die eigenaar zijn van Eneco besloten vorig jaar dat ze van hun aandelen af wilden. Vorige maand kondigden ze aan dat Eneco via een gecontroleerde veiling in de verkoop gaat. De voorbereidingen gaan dit voorjaar van start.

Groen en duurzaamheid zijn de begrippen waarvoor energiebedrijf Eneco zegt te staan. Shell en PGGM schrijven in hun verklaring dat ze onder de indruk zijn van Eneco’s bijdrage aan de Nederlandse energietransitie. De twee bedrijven willen met het energiebedrijf ‘duurzame energieproducten en -diensten’ leveren aan miljoenen klanten in Europa. ‘De energietransitie biedt goede kansen voor langetermijninvesteringen in een duurzamere economie’.

Shell heeft zijn investeringen in schone energie de laatste tijd opgeschroefd en pensioenfonds PGGM wil duurzamer beleggen.



In de verklaring zeggen de de bedrijven dat ze beseffen dat het verkoopproces nog maar net is begonnen. De privatisering van Eneco werd in december 2018 aangekondigd.

