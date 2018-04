Shell boekt hoogste winst in vijf jaar

De tijden van het interen zijn voorbij voor Shell. Het gas- en olieconcern behaalde in het eerste kwartaal een winst die wat doet denken aan de jaren 2010-2014, toen het geld er met bakken tegelijk binnenstroomde. Voor het eerst sinds lange tijd was de winst per aandeel veel hoger dan het dividend dat Shell uitkeert.

Voordeel had Shell van de olie- en gasprijzen. Olie was in het eerste kwartaal 25 procent duurder dan een jaar geleden, gas 13 procent. De productie van vloeibaar gas steeg fors: Shell nam in Australië een nieuw veld (Gorgon) in gebruik en in Qatar werden weer brandstoffen gemaakt van gas - vorig jaar lag de productie in het megacomplex aldaar een tijd stil vanwege onderhoud.

Voordelige wissel Voordeel had Shell ook van nieuwe bezittingen: Shell kocht in 2016 zijn branchegenoot BG voor circa 50 miljard euro en verkocht daarna voor zo’n 25 miljard aan olievelden en andere bezittingen. Die ‘wissel’ pakt voordelig uit. Shells kwartaalomzet bedroeg 91 miljard dollar en dat begint in de buurt te komen van de omzetten uit de hoogtijjaren, toen de olieprijzen overigens nog hoger waren. De kwartaalwinst (5,9 miljard dollar) was de hoogste in vijf jaar (toen: 8,1 miljard). Per aandeel kwam de winst uit op 0,71 dollarcent. Shell keert over het kwartaal 0,47 cent dividend uit. In 2017, 2016 en 2015 betaalde Shell (veel) meer dividend uit dan er aan winst binnenkwam. Shell verhoogt het dividend niet, maar koopt tussen 2018 en 2020 wel voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen in. Wanneer het daarmee begint, wilde financieel directeur Jessica Uhl niet kwijt in haar toelichting op de kwartaalcijfers. Tegen de huidige koers zal Shell zo’n 880 miljoen aandelen inkopen. Vloeibaar gas (en de brandstoffen uit Qatar) zorgden voor het grootste deel van de winstgroei en de winst. Samen waren ze goed voor 40 procent van Shells winst. Op zijn olie- en gasproductie verdiende Shell 1,8 miljard dollar. Vorig jaar draaide die tak nog met verlies. De verkoop van olieproducten (benzine, diesel) leverde wat minder op dan vorig jaar. De handel in olie veel minder. Ondanks de fors hogere concernwinst voert Shell zijn investeringen niet op. Het verminderen van de schuld, het betalen van dividend en de inkoop van eigen aandelen krijgen prioriteit.