Shell begint sterk aan 2019 maar zwijgt over Rusland

De Amerikaanse sancties tegen Rusland hebben bijzondere gevolgen. Donderdag kreeg Jessica Uhl, financieel directeur van Shell, tijdens de presentatie van Shells resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar, een vraag over een gezamenlijk project met de Russische gasmoloch Gazprom. Uhl gaf geen inhoudelijk antwoord op de vraag. Niet omdat ze het niet wist, maar omdat ze het niet mocht.

Uhl heeft de Amerikaanse nationaliteit en daarom mag ze, zo zei ze, niet ingaan op vragen over Russische aangelegenheden. De Amerikaanse sancties tegen Rusland verbieden haar dat, zei ze. Navraag bij Shell leverde een bevestiging op. Uhl spreekt, aldus een woordvoerder, in het openbaar ook niet over andere landen die onder Amerikaanse sancties vallen, waaronder olierijke staten als Iran en Venezuela. Pikant is dat bestuursvoorzitter Ben van Beurden (Nederlander) zich wel over die landen mag uitlaten. Hij was echter niet bij de resultatenpresentatie aanwezig. Toelichtingen over de cijfers over het eerste en derde kwartaal worden bij Shell door de financieel directeur gegeven.

Wat gebeurde er bij Shell zoal in het eerste kwartaal? Shell kwam met het opvallende plan om automobilisten de mogelijkheid te geven 1 cent extra te betalen voor een liter benzine. Die centen besteedt Shell aan bosaanleg in Peru en Indonesië. Shell begon er twee weken geleden in Nederland mee, maar gaat het ook elders doen, zei Uhl, te beginnen met in het Verenigd Koninkrijk. Shell stopt ook 17 miljoen in herbebossing in Nederland. En Shell nam een belang in het Duitse bedrijf Sonnen, dat batterijen maakt waarin mensen stroom kunnen opslaan.

Enorm project Op fossiel vlak gebeurde er ook het een en ander. Shell haalde de eerste olie en gas op uit het grote Lula-Noord-project voor de kust van Brazilië. In Australië leverde het enorme Prelude-project - er zijn miljarden mee gemoeid - het eerste condensaat op, een lichte olie die vrijkomt bij gaswinning. Shell stopt met de bouw van een liquid gas-fabriek in Rusland - een project dat het met Gazprom zou uitvoeren en waar Uhl donderdag dus geen toelichting op wilde geven. In de Golf van Mexico ontdekte Shell (weer) een nieuw olieveld. Het aandeel van Noord- en Zuid-Amerika in de olie- en gaswinning van Shell neemt de laatste jaren toe. Beide continenten waren het afgelopen kwartaal samen goed voor bijna de helft van Shells olieproductie. Vijf jaar geleden produceerde Shell nauwelijks olie in Zuid-Amerika. Door de aankoop van het Britse olie- en gasconcern BG én de ontwikkeling van nieuwe velden voor de Braziliaanse kust is dat veranderd. In de Golf van Mexico is Shell al jaren actief. Shell verkocht ook nog een belang in een raffinaderij in Saudi-Arabië. Die verkoop leverde 631 miljoen dollar op. Shell hield aan de periode januari-maart 2019 een nettowinst van 6 miljard dollar over. Dat was ietsje meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Shell zelf kijkt naar een ander winstcijfer: de winst zonder voorraden die meer of minder waard werden en zonder incidentele kosten en baten. Die winst (5,3 miljard) viel ietsje lager uit dan vorig jaar. Volgens Uhl had Shell een ‘sterk’ kwartaal. De olieprijzen lagen wat lager dan vorig jaar, de gasprijzen daarentegen wat hoger. Zoals gebruikelijk leverde de productie van vloeibaar gas (lng) Shell het meeste geld op. Shell is de grootste producent van vloeibaar gas ter wereld. Het concern verwacht dat de vraag naar lng de komende tien tot vijftien jaar zal verdubbelen. Japan en China zijn de grootste afnemers.

