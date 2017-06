Shell aangeklaagd voor medeplichtigheid aan executies Nigeria

Weduwe Esther Kiobel probeert Shell al meer dan 20 jaar ter verantwoording te roepen voor de dood van haar man, Barinem Kiobel. Tot nu toe heeft Shell alle verantwoordelijkheid afgewezen. Na een langdurig proces in de VS verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof in 2013 niet bevoegd zijn in de zaak. Kiobel eist nu in een civiele procedure in Nederland publiekelijke excuses en een schadevergoeding voor de rol die Shell speelde bij de gebeurtenissen die leidden tot de dood van haar echtgenoot.

Barinem Kiobel was geen lid van de Beweging voor de Overleving van het Ogoni-volk (Mosop), zoals schrijver-activist Saro-Wiwa. Maar hij was wel kritisch op zijn regering. Als hooggeplaatste ambtenaar weigerde hij mee te werken aan de onderdrukking van zijn eigen Ogoni-volk.

Olie-inkomsten

Deze stam in de Niger Delta van Nigeria begon zich in 1992 te verzetten tegen de milieuvervuiling die de oliewinning veroorzaakte, met grote gevolgen voor de visserij en landbouw. Een jaar later greep de Nigeriaanse overheid keihard in. De olie was van groot belang voor het militaire regime, andere inkomsten had het amper. De negen activisten werden gearresteerd en kregen maanden later de aanklacht te horen. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de dood van vier gematigde Ogoni-leiders in mei 1994.

Ruim een half jaar voor de dood van de activisten riep Human Rights Watch Shell op om zich uit te spreken tegen de mensenrechtenschendingen tegen de Ogoni-stam. Shell wees iedere verantwoordelijkheid van de hand. ‘Er is niets dat Shell kan doen zonder direct betrokken te raken bij de interne politieke zaken van Nigeria, hetgeen in strijd is met onze algemene zakelijke beginselen’, schreef de directie toen.

Begin november 1995 veroordeelde een militaire rechtbank in Port Harcourt de negen tot de doodstraf, wat tot internationaal protest leidde. Politiek Den Haag was ontsteld en ook de Zuid-Afrikaanse president Mandela probeerde het militaire regime in Nigeria ertoe te bewegen de levens van de activisten te sparen. Volgens toenmalige krantenberichten vroeg Shell uiteindelijk om clementie voor de ter dood veroordeelden.