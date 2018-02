Shaun White, duizelingwekkend snowboarder met een smet

Shaun White ging nog maar een keer op het podium staan. Alleen met zijn board, genietend van zijn succes. De 31-jarige snowboarder uit Amerika stond er nadat hij huilend en schreeuwend zijn derde olympische titel had gevierd.

White veroverde gisteren op sensationele wijze het goud op de halfpipe. In de afsluitende run moest hij over de torenhoge score heen van het Japanse supertalent Ayumu Hirano (19). Op het moment dat het moest, sprong White hoger dan ooit, met meer rotaties dan ooit. Zijn duizelingwekkende run leverde hem een bijna perfecte score op.

Geen beter scenario denkbaar

Het was de honderdste Amerikaanse medaille ooit op de Winterspelen. Een beter scenario kon White niet verzinnen voor zijn comeback op het olympisch podium. De snowboardlegende won in Turijn in 2006 zijn eerste goud. Vier jaar later prolongeerde hij zijn titel in Vancouver, maar in Sotsji bleef hij buiten de medailles.

De weg naar Pyeongchang was niet makkelijk. White viel op zijn neus en moest zijn gezicht opnieuw laten construeren. Hij liet geen kans onbenut om te laten zien hoe dramatisch die val was geweest. Hij ging als een soort Michael Jackson door het leven met een mondkapje dat zijn gehavende gezicht verborg.

Maar over een ander, minder fraai onderwerp dat hem bezighield op weg naar Zuid-Korea, wenste hij niet te praten. White werd in augustus 2016 aangeklaagd voor seksuele intimidatie door Lena Zawaideh, de drumster in zijn band. De snowboarder stuurde haar onder meer seksueel getinte berichten met foto's en hij gaf dat ook toe.