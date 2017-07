SGP verlegt euthanasiedebat naar het buitenland

Het opiniestuk maakt onderdeel uit van de nieuwe strategie van de SGP: de partij heeft onlangs aangekondigd dat zij niet langer alleen in de Tweede Kamer probeert om de euthanasiewet terug te draaien, maar dat zij ook het buitenland wil mobiliseren. De SGP wil zo internationale druk opbouwen tegen de huidige wet, maar ook tegen de plannen van VVD en D66 om euthanasie mogelijk te maken voor ouderen met een ‘voltooid leven’.

Van der Staaij zegt in de Wall Street Journal dat de huidig euthanasiewet niet goed functioneert. “Waarborgen uit die wet zijn in de praktijk moeilijk af te dwingen”. Dit speelt volgens hem vooral bij euthanasie wegens dementie. Hij noemt in de krant enkele voorbeelden van euthanasie bij patiënten bij wie de Alzheimer al was gevorderd. De wet staat dat in uitzonderlijke gevallen toe, mits er van te voren een schriftelijke wilsverklaring was.

Mensenrechten onder druk

De SGP vindt dat andere landen de Nederlandse overheid tot de orde moeten roepen. “De Nederlandse overheid spreekt zich vaak uit als mensenrechten in andere landen onder druk staan. Nu het fundamentele recht van het leven onder druk staat in Nederland, is het tijd voor anderen om zich uit te spreken over de Nederlandse euthanasiepraktijk."

Ook waarschuwt Kees van der Staaij voor een hellend vlak als de plannen van D66 doorgaan voor zelfbeschikking over het levenseinde voor ouderen die ‘klaar zijn met leven’. “Waar eindigt dit? Worden mensen die verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn straks ook ‘in hun kracht gezet’ om hun leven te beëindigen?”, schrijft hij in zijn opiniestuk. Die verwijzing geeft Amerikaanse krantenlezers wellicht de indruk dat in Nederland ook discussie over is. Maar er zijn geen organisaties of politieke partijen die voor zoiets pleiten. De euthanasiewet staat ook niet toe dat artsen euthanasie verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking.

In het kader van de nieuwe werkwijze hoopt de SGP ook een Engelstalige documentaire te maken. Zij is bezig daarvoor geld in te zamelen. Ook werkt de partij aan een ‘zwartboek’. De SGP deed onlangs een oproep aan het Nederlandse publiek op om misstanden te melden, bijvoorbeeld of zijzelf of familieleden onder druk zijn gezet om hun leven te beëindigen.