Sfeervol wonen in een voormalige gevangenis

"Ik zal maar niet zeggen wat mijn tennismaten zeiden toen we hier kwamen wonen", grapt de 65-jarige Jan van Belle. Nou? "Eindelijk zit je waar je hoort."

Samen met zijn vrouw Tilly trok hij twee jaar geleden in het oude gevangeniscomplex Oostereiland in Hoorn. Eng? Absoluut niet, zeggen de twee. Het is er sfeervol en gezellig wonen. Maar als Tilly op klusjesdag met de bezem langs de uitgesleten treden gaat, vraagt ze zich weleens af: wat is hier gebeurd, welke voeten hebben hier gelopen?

In ieder geval die van oud-gevangene Aage Meinesz, ofwel 'de Meesterkraker'. Een Hagenaar die begin jaren zeventig de grootste kraak van Nederland op zijn naam had staan: uit de kluis van de Nederlandsche Middenstandsbank stal hij 600.000 gulden. In totaal maakte hij 1,2 miljoen gulden buit met het kraken van kluizen. Wel zonder een vlieg kwaad te doen, zei hij na zijn vrijlating in 1976 in een interview met tv-presentator Willem Duys. "Ik doe het liever op een relaxte manier."

Het is een fenomeen van de laatste jaren: gevangenissen die een nieuwe bestemming krijgen. Omdat de criminaliteit rap daalt - tussen 2005 en 2015 met zo'n 30 procent, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek - stromen gevangenissen leeg. Sinds 2014 gingen al 29 gevangenissen in de verkoop, waarvan zes een nieuwe eigenaar vonden. Het liefst bouwen projectontwikkelaars daar luxe appartementen in, zegt woordvoerder Frank Wassenaar van het Rijksvastgoedbedrijf. "Dat zien we veel gebeuren. Waarschijnlijk levert dat het meeste geld op."

Vrees

Ook de gevangenis aan de Rotterdamse Noordsingel wordt omgebouwd tot wooncomplex. Maar Robin Dijkgraaf, directeur van vastgoedontwikkelaar HD Groep, was er niet direct zeker van dat woningen bouwen in een voormalig streng beveiligde gevangenis het beste idee was. "Willen mensen hier wel wonen, hebben we ons in het begin afgevraagd. We stonden zelf op het punt iemand in te huren die geesten kan verdrijven, zodat we nieuwe bewoners konden vertellen dat de ruimte 'verschoond' was."

We stonden op het punt iemand in te huren die geesten kan verdrijven, zodat we nieuwe bewoners konden vertellen dat de ruimte 'verschoond' was Robin Dijkgraaf, directeur HD Groep

Die vrees was nergens voor nodig. Toen de 57 woningen in april in de verkoop gingen, schreven meer dan driehonderd mensen zich in, en zelfs het duurste pand van bijna een miljoen euro is onder voorbehoud verkocht. Dijkgraaf: "Het is zo'n karakteristiek gebouw. Daar zijn er niet veel van in Rotterdam. Daarbij zit je hier dicht bij het centrum en in een groene omgeving." En er speelt nog iets mee. "Je kunt als bewoner vertellen dat je in een gevangenis woont. Dat is toch een belevenis. Bij het winkelen, bij het koken en nu ook bij het wonen speelt die beleving een steeds grotere rol."

Wat hij ziet is dat markante, oude gebouwen populair zijn. En ook al zou wonen in gevangenissen een vlucht nemen, niet elke gevangenis is daar geschikt voor, zegt Wassenaar van het Rijksvastgoedbedrijf. Neem de Bijlmerbajes, die binnenkort wordt omgebouwd tot woonwijk. Van de zes witte torens blijft waarschijnlijk maar een staan.