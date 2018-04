Setya Novanto: de ritselaar die lang onaantastbaar leek

Zo zou de voormalige politieke sleutelfiguur ineens, kennelijk na een potje tafeltennis, hebben geleden aan bijzonder ernstige hoogtevrees.

En toen hij eind vorig jaar dan eindelijk op weg was naar zijn ondervragers, botste zijn terreinwagen prompt, heel toevallig, op een elektriciteitsmast. Hoewel zijn chauffeur ongedeerd bleef, moest Setya naar het ziekenhuis, waardoor hij al weer verstek moest laten gaan bij het verhoor.

#savetianglistrik

Geen hond in Indonesië geloofde dat verhaal en op sociale media werd er volop de draak mee gestoken: #savetianglistrik, 'red de elektriciteitspaal', groeide uit tot een populaire hashtag. Toen artsen drie dagen later vaststelden dat hij het ziekenhuis kon verlaten, sloegen de corruptiebestrijders alsnog toe en arresteerden hem.

Dinsdag kreeg Setya Novanto van een rechtbank in Jakarta vijftien jaar cel en een boete van omgerekend 30.000 euro opgelegd. Volgens de rechtbank orkestreerde Setya de grootscheepse verduistering van overheidsgeld bij de introductie in 2011 en 2012 van een nieuwe nationale identiteitskaart.

Hij blies de kosten van het project op tot 360 miljoen euro en stak samen met tientallen handlangers 140 miljoen, bijna een derde van het totaal, in eigen zak. "De verdachte pleegde bewust een criminele daad van corruptie", oordeelde de rechtbankvoorzitter.

De veroordeling is een belangrijke zege voor de Indonesische corruptiewaakhond KPK, die wordt tegengewerkt door machtige politiemensen en politici, die proberen de bevoegdheden van de corruptiebestrijders te beperken.

En voor de inmiddels 63-jarige Setya lijkt nu het doek te vallen.

Er hing al jaren een sterke geur van corruptie rond het kopstuk van Golkar, de oude partij van de voormalige dictator Soeharto. Een bankschandaal, grootscheepse rijstsmokkel, verdwenen sportfondsen - overal wist hij zich telkens weer onderuit te draaien.

Maar dinsdag tijdens het voorlezen van het vonnis zat Setya Novanto er vrijwel uitdrukkingsloos, met het hoofd iets gebogen bij. Op de vraag van de rechters of hij in hoger beroep gaat, antwoordde hij, na kort overleg met zijn advocaten, met trillende stem: "Ik moet daar over nadenken." Hij heeft daarvoor een week de tijd.