Serviërs trekken zich terug uit parlement Kosovo na rellen

De oproer ontstond in de noordelijke plaats Mitrovica in Kosovo. Daar vond een ontmoeting plaats over het verbeteren van de verhoudingen tussen Servië en Kosovo, de voormalige provincie die in de jaren 90 vocht voor onafhankelijkheid. In 2008 verklaarde de regio zichzelf onafhankelijk, maar dit wordt door Servië niet erkend.

Lees verder na de advertentie

De Servische functionaris Marko Djuric werd aangehouden in Mitrovica, nadat de Kosovaarse regering eerder had geoordeeld dat hij niet welkom was in de regio. Hij werd aangehouden, naar de Kosovaarse hoofdstad Pristina gebracht en na korte tijd vrijgelaten bij de grens met Servië.

"Na de aanval van gisteren op Serviërs en de mensen die hen vertegenwoordigen, kunnen we ons niet stil houden", aldus Goran Rakic, de leider van de Servische partij, in een reactie. De Kosovaarse premier Ramush Haradinaj heeft de partij gevraagd om het beluit om op te stappen te herzien.

In het parlement van Kosovo, dat 120 zetels telt, zijn twintig zetels gereserveerd voor etnische minderheden, waaronder tien voor Serviërs. Zij vertegenwoordigen de zo’n 120.000 Serviërs die in Kosovo wonen. In totaal wonen in Kosovo 1,8 miljoen mensen. Negentig procent van hen is Albaniër.

Federica Mogherini, buitenlandchef van de EU, vloog naar aanleiding van de ontwikkelingen dinsdag naar de Servische hoofdstad Belgrado, waar ze sprak met de Servische president Aleksandar Vucic. "Wat er gisteren is gebeurd, mag niet weer gebeuren. De Europese Unie verwacht dat kalmte, wijsheid, controle en leiderschap zullen zegevieren", aldus Mogherini.