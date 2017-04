Serviërs massaal de straat op tegen Vucic

In verschillende Servische steden zijn tegenstanders van de kersverse president Aleksandar Vucic (47) al drie dagen achtereen massaal de straat op gegaan. De demonstraties begonnen afgelopen maandag in Belgrado, maar breidden zich snel uit naar andere steden in het land. Op dinsdagavond namen in Belgrado, Novi Sad, Nis en Kragujevac zo’n 25.000 mensen − vooral studenten en jonge Serviërs − deel aan de protestacties, die vooral op sociale media werden georganiseerd.

De demonstranten beschuldigen Vucic, die nu nog premier is, van verkiezingsfraude, het controleren van de media en het toewerken naar een dictatuur. Ze vrezen dat hij de presidentiële functie, die tot nu toe eerder ceremonieel was, een andere invulling gaat geven. Door een loyale premier te benoemen zou hij alle politieke macht bij zich willen houden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Vucic zelf blijft voorlopig rustig onder de demonstraties. Volgens hem heeft iedereen het recht om zijn stem te laten horen, zolang het op een vreedzame manier gebeurt.

Populair

Van protest in de stemhokjes was afgelopen zondag geen sprake. De verkiezingsoverwinning van Vucic was gigantisch. Nooit eerder behaalde een Servische presidentskandidaat een meerderheid tegen meerdere concurrenten. Vucic sleepte 55 procent van de stemmen in de wacht, ondanks de tien tegenkandidaten. De meest succesvolle uitdager Sasa Jankovic kwam op amper 14 procent uit. De satirische kandidaat Ljubisa Preletacevic Beli strandde op 9 procent. Wat ook opviel was de lage opkomst. Ongeveer 45 procent van de stemgerechtigden bleef thuis.

Vucic is dus erg populair in Servië, al waren er in ieder geval ook wat onregelmatigheden bij het stemmen. Verschillende stemmen zouden zijn gekocht en kiezers stonden plots niet op de kieslijst. Via zijn controle over de media heeft hij volgens tegenstanders ook zijn campagne bevoordeeld.

Hij staat bekend als fel voorstander van aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij ook de goede relaties met bondgenoten Rusland en China behouden

Tekst loopt door onder afbeelding

© AFP

Vucic is sinds drie jaar premier van Servië, nadat zijn Servische Progressieve Partij in 2014 de parlementsverkiezingen won. Hij staat bekend als fel voorstander van aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij ook de goede relaties met bondgenoten Rusland en China behouden.

Eind jaren negentig was Vucic lid van de Radicale Partij van Slobodan Milosevic. Later brak hij met zijn nationalistisch verleden door in 2008 de Servische Progressieve Partij op te richten. Zijn verleden bleef hem wel achtervolgen. In 2015 moest hij de herdenking van de val van Srebrenica verlaten nadat het publiek zich tegen hem had gekeerd.