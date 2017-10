Serviërs boos na vrijspraak voor moslimcommandant Srebrenica

De rechter in de Bosnische hoofdstad Sarajevo oordeelde dat de oud-commandant en een medeverdachte zich niet schuldig hebben gemaakt aan “het overtreden van onderdelen van de Geneefse Conventies". Bosnische Serviërs hadden het duo onder meer beschuldigd van de moord op drie krijgsgevangenen.

Bosnische moslims applaudisseerden toen Oric als vrij man de zaal verliet. Veel zien hem als een held vanwege zijn verdediging van Srebrenica tussen 1992 en 1995. Hij kreeg de bijnaam ‘sheriff van Srebrenica’, maar veel Serviërs vinden hem een oorlogsmisdadiger.

De in de rechtszaal aanwezig Serviërs reageerden om die reden woedend. “Dit is een schandaal. Iedereen dacht dat hij gestraft zou worden. Ik ben sprakeloos'', zei Radojka Filipovic uit het nabijgelegen Bratunac, die claimde dat de manschappen van Oric zeker zes van haar familieleden hebben gedood.

'Schandelijk'

De minister van justitie van buurstaat Servië noemde het vonnis ‘schandelijk’. Een boze president van de autonome Servische republiek in Bosnië, Milorad Dodik, riep Servische advocaten op om zich terug te trekken uit het gedeelde Bosnische rechtssysteem. Dodik zei dat de rechterlijke uitspraak “het idee van referendum over het justitieapparaat weer nieuw leven in kan blazen”. Een dergelijk referendum stond in 2015 al eens op stapel, maar werd toen op dringend advies van westerse landen afgeblazen.

De nu 50-jarige Oric was voor de oorlog in Joegoslavië lijfwacht van de Servische president Slobodan Milosevic. Toen de oorlog in Bosnië-Herzegovina uitbrak, werd hij commandant van een brigade van het Bosnische leger die als opdracht had de moslimenclave Srebrenica en de omgeving te verdedigen tegen het oprukkende Bosnisch-Servische leger.

Oric leidde strooptochten in Servische dorpen in de buurt om voedsel buit te maken voor de moslims in de belegerde enclave, waarbij door zijn manschappen ook moordpartijen werden begaan onder Serviërs.

Bosnisch-Servische troepen liepen de enclave in 1995 alsnog onder de voet, waarna naar schatting 8000 moslimmannen werden gedood. De aanwezigheid van Nederlandse VN-militairen kon het bloedbad niet voorkomen. Net voor de val in juli 1995 verliet Oric met enkele getrouwen de enclave per helikopter, wat afbreuk deed aan zijn heldenstatus onder de ingesloten moslimbevolking.