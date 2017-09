Servië op koers, Van Marwijk plaatst zich met Saudi-Arabië

In Dublin waren de Serviërs met 0-1 te sterk. Door te winnen bij Moldavië (0-2) rukte Wales op naar de tweede plaats, op vier punten van de koploper.

De achterstand van de Ieren groeide tot vijf punten. Aleksandar Kolarov maakte na 55 minuten de 0-1 in Servisch voordeel. In het bewogen duel kregen de Ieren na 68 minuten een impuls, omdat ze met een man meer verder konden. Het slotoffensief leverde Ierland echter niets op.

Bondscoach Bert van Marwijk heeft zich met Saudi-Arabië geplaatst voor de wereldtitelstrijd voetbal, die volgend jaar in Rusland wordt gehouden. De Nederlandse trainer boekte met zijn elftal in eigen land een overwinning (1-0) op Japan en eindigde daardoor als tweede in de groep. Dat was, achter de al geplaatste nummer één Japan, voldoende.

Door de zege van Sau­di-Arabië werd Australië veroordeeld tot het spelen van play-offs

Fahd Al Muwallad, een invaller, maakte na ruim een uur de bevrijdende treffer van het Koning Abdullah Sport City van Jeddah. Van Marwijk kon daarmee een 'gouden wissel' op zijn conto bijschrijven.

Door de zege van Saudi-Arabië werd Australië veroordeeld tot het spelen van play-offs. De Socceroos hadden evenveel punten als Saudi-Arabië, maar een minder doelsaldo. Australië won eerder op de dag met klein verschil (2-1) van Thailand.

In de andere Aziatische poule hield Syrië door een doelpunt in blessuretijd de hoop op het WK in leven. Tegen een veel beter Iran werd het uiteindelijk 2-2, waardoor het een play-off mag spelen. Een bijzondere prestatie voor de ploeg die door de oorlog altijd een uitwedstrijd moet spelen en zelfs geen geld heeft om een stadion te huren om te trainen.

Het gelijkspel werd daarom ook gevierd als een overwinning. Ook Iran kon feestvieren: zij gaan naar Rusland, evenals Zuid-Korea.

