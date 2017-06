Servië hoopt met lesbische premier punten te scoren bij de EU

Omarmt Servië openlijk liberale waarden, of probeert zijn president met een slimme zet meer macht naar zich toe te trekken? Dat vragen veel Serviërs zich af nu president Aleksandar Vucic de openlijk lesbische Ana Brnabic naar voren heeft geschoven als nieuwe premier van het conservatieve land.

Brnabic werd genoemd als een van de kanshebbers voor de post, maar haar benoeming komt toch als een verrassing. 65 procent van de Serviërs ziet homoseksualiteit als een ziekte. De gaypride in Belgrado kan alleen onder strenge politiebewaking plaatsvinden. De krant Blic schreef vorige maand dat de orthodoxe kerk, die veel politieke invloed heeft in het land, achter de schermen tegen haar mogelijke benoeming lobbyde. Desondanks koos Vucic, tot voor kort zelf premier, haar als zijn opvolgster.

Deze politieke beslissing van president Vucic laat zien dat Servië een onomkeerbaar proces van hervorming is ingeslagen Woordvoerder homo-organisatie

Vucic prees bij de bekendmaking donderdag haar werkmentaliteit en persoonlijke en professionele kwaliteiten. Toen hij haar vorig jaar aanstelde als minister voor openbaar bestuur, Brnabic’ eerste politieke functie, zei hij dat haar ‘persoonlijke keuzes’ hem niet interesseerden.

Belangengroepen reageren opgetogen. “Deze politieke beslissing van president Vucic laat zien dat Servië een onomkeerbaar proces van hervorming is ingeslagen, die een verbetering voor iedereen kan brengen”, verklaarde een organisatie voor homorechten in Belgrado. Maar veel Serviërs vermoeden dat de als autoritair bekendstaande Vucic met de benoeming alleen maar uit is op meer macht. Hij zou zo punten willen scoren bij de EU, waartoe Servië wil toetreden. Door die goodwill kan hij vervolgens makkelijker zijn gang gaan.

Binnenlandse en buitenlandse organisaties waarschuwen dat de persvrijheid en democratische waarden in Servië sinds Vucic aan de macht is steeds verder onder druk staan. Het zal hem goed uitkomen dat Brnabic niet bekendstaat als iemand die zo nodig alle ogen op zich gericht wil hebben. Ze maakt er geen geheim van dat ze op vrouwen valt, maar loopt er niet mee te koop. “Hopelijk waait dit over en sta ik over drie of vier dagen niet meer bekend als de homoseksuele minister”, zei ze toen ze in augustus toetrad tot de regering.

Voor die tijd was ze actief in het zakenleven en in de non-profitsector. Brnabic studeerde in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en staat bekend als uitgesproken pro-Europees. Om die reden noemen Russische kranten haar benoeming een verwijdering van Moskou. Daarmee onderhoudt Servië traditioneel nauwe banden, wat de EU regelmatig zorgen baart.

De parlementaire goedkeuring is waarschijnlijk een formaliteit.

