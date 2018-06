Serena Williams haakt geblesseerd af op Roland Garros

Ze had zichzelf verbaasd over haar fysieke gesteldheid in de beginfase van Roland Garros. In het eerste grandslamtoernooi na de geboorte van haar dochter Alexis Olympia voelde Serena Williams zich fitter dan ze eigenlijk voor mogelijk had gehouden. Vandaag maakte de euforie plaats voor teleurstelling. Gehinderd door een blessure aan de borstspier moest de 36-jarige Williams zich terugtrekken voor de wedstrijd uit de vierde ronde tegen de Russin Maria Sjarapova.

Lees verder na de advertentie

Vlak voor die beladen confrontatie tussen de twee oud-nummers een van de wereld, zei Williams in een volgepakte interviewzaal dat ze bijzonder teleurgesteld was. Ze had de pijn in haar borst voor het eerst gevoeld in de partij van zaterdag uit de derde ronde tegen de Duitse Julia Goerges. Zwaar ingetaped speelde ze zondag een dubbel met zus Venus en vandaag kwam ze tot de conclusie dat ze onmogelijk kon spelen.

Dit doet pijn, ik heb veel opofferingen gedaan om hier te kunnen spelen Serena Williams

Venus en Serena Williams tijdens hun dubbel op zondag. © Photo News

“Ik had met mijzelf, mijn coach en mijn hele team afgesproken dat ik mij zou terugtrekken als ik maar op 50 of 60 procent van mijn kunnen kon spelen”, zei de aangeslagen Williams, in 2002, 2013 en 2015 kampioene in Parijs. “Ik kan niet voluit serveren, dus het heeft echt geen zin om de baan op te gaan. Dit doet echt pijn, ik heb veel opofferingen gedaan om hier te kunnen spelen.”

Wimbledon Twee jaar geleden zat Rafael Nadal als een dood vogeltje in de dezelfde, ook toen volgestroomde interviewruimte van Roland Garros. In wat hij zijn moeilijkste persconferentie ooit noemde liet de Spanjaard weten dat hij zich vanwege een polsblessure uit het toernooi moest terugtrekken. Over zijn deelname aan Wimbledon kon Nadal op dat moment nog niets zeggen, maar na medisch onderzoek moest hij het gehele grasseizoen aan zich voorbij laten gaan. Willliams hoopt dat een MRI-scan morgen in Parijs uitsluitsel kan geven over de aard en de ernst van de kwetsuur Over Wimbledon kon Williams vandaag ook niet veel zeggen. Ze zei dat ze ‘zoveel mogelijk specialisten’ ging raadplegen en ze hoopte dat een MRI-scan morgen in Parijs uitsluitsel kon geven over de aard en de ernst van de kwetsuur. “Pas als ik hiervan de uitkomsten heb, weet ik of op tijd fit ben om op Wimbledon te spelen.” Het grandslamtoernooi in Londen begint op 2 juli. Door de trieste aftocht van Williams in haar 67ste grandslamtoernooi kreeg Sjarapova vrije doorgang tot de kwartfinales. Daarin neemt ze het op tegen Garbine Muguruza, die zich vandaag ook niet echt hoefde in te spannen. De Spaanse zag haar tegenstandster, Lesia Tsoerenko uit Oekraïne, al na twee games opgeven. Muguruza is met Simona Halep en Sloane Stephens een van de drie toptienspeelsters die nog in de strijd is. Vandaag viel het doek voor Caroline Wozniacki (twee) en Caroline Garcia (zeven). Maar het tennispubliek in Parijs treurde vooral om het afhaken van Williams, waardoor de kraker tegen Sjarapova kwam te vervallen.