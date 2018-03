Serena Williams: Elke dag wordt een uitdaging

Serena Williams is terug op de tennisbaan, 404 dagen na haar laatste partij, de Australian Openfinale in 2017, en 188 dagen na de geboorte van dochter Alexis Olympia. In Indian Wells begon de 36-jarige tennisster aan een nieuw hoofdstuk van haar imposante carrière. Zonder druk, zonder verwachtingen, zoals ze zelf zei. "Winnen of verliezen, wat maakt het uit? Er is nu zoveel meer in mijn leven."

Op het centercourt van Indian Wells, dat ze tussen 2002 en 2014 boycotte vanwege racistische opmerkingen vanuit het publiek, werd Serena verwelkomd met een staande ovatie. In haar box zaten moeder Oracene, zusters Lyndrea en Isha, agent Jill Smoller en coach Patrice Moratoglou. Zus Venus, haar mogelijke tegenstander in de derde ronde, keek toe vanuit een loge bovenin het stadion.

"Soms denk ik terug aan de momenten dat ik in het ziekenhuis lag", zei Serena nadat ze haar eerste partij sinds veertien maanden tegen Zarina Dias uit Kazachstan in winst had omgezet (7-5, 6-3). "Pas later besefte ik hoe ernstig de situatie in werkelijkheid was. Dat ik er doorheen ben gekomen geeft me het gevoel dat ik in staat ben om sterk te zijn. Wat er ook op mijn pad komt."

De gelegenheid was zo speciaal, dat Serena met een lach op het gezicht de baan betrad. Geheel tegen haar gewoonte in. Normaal zit ze gevangen in een cocon van focus en concentratie, het hoofd vaak naar beneden gebogen. Later erkende Serena dat ze ook vóór de partij emotioneel was. "Ik huilde bijna toen ik een berichtje naar mijn man stuurde. Ik miste onze dochter zo."

Doorzetter

Stoppen met tennis was geen optie voor Serena. Aanvankelijk zou ze in januari als titelhoudster haar rentree vieren op de Australian Open, maar dat toernooi kwam te vroeg. In december had ze een demonstratiepartij gespeeld tegen Jelena Ostapenko en vorige maand dubbelde ze met Venus in de Fed Cupontmoeting tussen de Verenigde Staten en Nederland. Afgelopen weekeinde kwam ze in actie tijdens een tiebreaktoernooi in New York.

Het was nog geen tijd om af te zwaaien. Hoewel het best een mooi moment was om afscheid te nemen. Serena Williams, tennisster

"Vanaf het moment dat ik niet meer speelde, nam ik mij voor zo fit mogelijk te blijven", zei Serena, die vandaag in de tweede ronde in Indian Wells stuit op Kiki Bertens. "Het was nog geen tijd om af te zwaaien. Hoewel het best een mooi moment was om afscheid te nemen. Maar het voelde voor mij alsof het verhaal nog niet klaar was. Ik wilde hoe dan ook weer tennissen."