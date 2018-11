Separatisten ontvoeren grote groep kinderen in Kameroen

Het leger is een zoekactie naar ze begonnen in de bush buiten de stad.

Separatisten zijn verantwoordelijk voor de kidnapping, zei Fonki Samuel Forba, een geestelijke van de presbyteriaanse kerk, die optreedt als bemiddelaar in de ontvoeringszaak tegen persbureau Reuters. “Ze hebben gezegd dat ik de school moet sluiten. We hopen en bidden dat de kinderen snel vrij zullen komen.”

Ook dook er op sociale media een video op, die zou zijn vrijgegeven door een groep die zichzelf de Amba Boys noemt met een verwijzing naar de onafhankelijke staat Ambazonia die separatistische milities in het Engels­talige noord- en zuidwesten van het land willen stichten. De kinderen die in het filmpje te zien zijn, worden door een man gedwongen hun naam te zeggen. De kinderen zeggen niet te weten waar ze naartoe zijn gebracht.

In oktober werden vijf leerlingen van een andere school ontvoerd, het is nog altijd onduidelijk waar zij zich bevinden.

Engelstalige separatisten protesteren tegen de Franstalige regering van president Paul Biya. De meerderheid van de ongeveer 23 miljoen inwoners van Kameroen spreekt Frans, slechts een minderheid nabij de grens met Nigeria is Engelstalig. Deze minderheid voelt zich al lang benadeeld door de Franstalige meerderheid. Zo worden Franstalige docenten op scholen in Engelstalige regio’s in het noordwesten en het zuidwesten van het land geplaatst.

De separatistische beweging heeft de acties sinds 2017 opgevoerd, toen de regering hard ingreep tijdens demonstraties. Daarbij wordt steeds meer geweld gebruikt, helemaal sinds vorige maand Paul Biya, die het land al sinds 1982 leidt, werd herkozen. In oktober werden vijf leerlingen van een andere middelbare school in de westelijke regio ontvoerd door gewapende mannen. Het is nog altijd onduidelijk waar zij zich bevinden. Vorige week vielen separatistische milities werknemers aan van een rubberplantage in het zuidwesten van het land die door de staat wordt ­gerund. Ze hakten de vingers van de arbeiders af, omdat ze niet geluisterd zouden hebben naar hun bevel om weg te blijven van de boerderijen. Ook een Amerikaanse missionaris kwam om nadat hij door zijn hoofd werd geschoten.

