Sentovs hongerstaking duurt al 110 dagen, maar Poetin zwicht (nog) niet

Het gaat niet goed met de Oekraïense filmregisseur Oleg Sentsov, gevangen in een Siberisch strafkamp. Hij is 110 dagen in hongerstaking en volgens zijn familie verkeert hij in kritieke toestand. Dat hij nog leeft, komt omdat hij iedere dag een paar lepels voedingsstoffen toegediend krijgt.

Het beroemde Ira-lid Bobby Sands stierf in 1981 na 66 dagen hongerstaking. Sands protesteerde destijds tegen de behandeling van politieke gevangenen in een Noord-Ierse gevangenis. Ook Sentsov zet hoog in: hij eist dat alle Oekraïners die om politieke redenen in Rusland gevangen zitten, worden bevrijd. Het zou gaan om meer dan 64 mensen.

Er zijn tenslotte wel meer schandalen die Rusland achtervolgen: het vergiftigen van een dubbelspion of inmenging in de Amerikaanse verkiezingen

De zaak-Sentsov genereert internationale aandacht. In verschillende landen gaan activisten en bekende kunstenaars de straat op. Wereldleiders uiten hun zorgen. De Franse president Macron vroeg eerder deze maand aan zijn collega Poetin om een 'humanitaire oplossing' en ook tijdens het onderonsje tussen de Duitse bondskanselier Merkel en Poetin, vorige week, zou Sentsovs toestand aan de orde zijn geweest.

Geen duimbreed De regisseur wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische aanslagen op schiereiland de Krim. Daar woonde hij tot 2015. Drie jaar geleden werd hij opgepakt door de Russische geheime dienst en tot twintig jaar cel veroordeeld. Sentsov houdt vol dat hij onschuldig is. Half mei, een paar weken voordat het WK voetbal in Rusland begon, ging hij in hongerstaking. Sentsovs hoop was dat Poetin en diens Oekraïense collega Petro Porosjenko een deal zouden sluiten over het ruilen van Russische en Oekraïense gevangenen. De twee spraken daar inderdaad over tijdens het WK-voetbal, maar een akkoord bereikten ze niet. Het momentum lijkt nu voorbij. Voorlopig geeft het Kremlin geen duimbreed toe, ook niet onder internationale druk. Russische mensenrechtenactivisten wijzen erop dat Sentsovs eisen hoog zijn en Poetin zich niet onder druk laat zetten. Er zijn tenslotte wel meer internationale schandalen die Rusland achtervolgen. Denk aan het vergiftigen van een dubbelspion met novitsjok in het Verenigd Koninkrijk en de vermoede inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Bovendien is het de vraag hoe happig de Oekraïense president Porosjenko is om een deal te sluiten. Een nieuw internationaal schandaal voor het Kremlin komt Porosjenko waarschijnlijk niet slecht uit.

Beproefd middel Sentsovs hongerstaking heeft tot op heden dus weinig effect. Toch is deze methode een beproefd middel in het huidige Rusland. Zo zijn mijnwerkers in Siberië onlangs in hongerstaking gegaan om zo uitbetaling van achterstallig loon te eisen. Deze vorm van protest is zo'n beetje nog de enige manier om aandacht te krijgen. Straatprotesten zijn gevaarlijk, net als het posten van kritische berichten op sociale media. Bovendien werkt een hongerstaking in sommige gevallen wel. Zo zwichtte voormalig Sovjetleider Michaïl Gorbatsjov in 1987 voor de eisen van Sovjet-dissident Anatoly Martsjenko. Hij eiste dat Gorbatsjov politiek gevangenen vrij zou laten. Dat gebeurde, maar pas nadat Martsjenko na 117 dagen stopte met zijn hongerstaking, en alsnog stierf omdat zijn lichaam geen voedsel meer op kon nemen. Recenter werd de voormalige Oekraïense gevechtspilote Nadezjda Savtsjenko vrijgelaten. Zij zat twee jaar in een Russische cel en werd na een hongerstaking van 83 dagen geruild voor twee Russische gevangenen in Oekraïne. Maar Sentsov neemt geen genoegen met zo'n soort deal. Zijn eisen liggen hoger.

