Senegal redt tegen armoedig Polen de eer van Afrika

De eer van Afrika op het WK is gered. Na de nederlagen van Egypte, Marokko, Nigeria en Tunesië in hun eerste wedstrijden, boekte Senegal maandag een verrassende triomf op Polen. Het West-Afrikaanse land, pas voor de tweede keer aanwezig op een mondiale titelstrijd, was in het Spartak Stadion in Moskou met 2-1 te sterk voor de nummer acht van de Fifa-ranglijst.

De kwaliteitsarme wedstrijd, met veel slordigheden en balverlies, kende met het tweede doelpunt van Senegal een gedenkwaardig moment. De Afrikaanse aanvaller Niang kreeg van scheidsrechter Shukralla uit Bahrein het sein dat hij na een blessurebehandeling het veld weer inmocht. Hij pikte direct een terugspeelbal van Krychowiak op, was invaller Bednarek en doelman Szczesny te snel af en schoof de bal in het Poolse doel.

De eerste tik is uitgedeeld, maar zondag zal het niveau tegen Japan wel omhoog moeten

Een opsteker voor de Senegalezen die ook al op een makkelijke manier aan het eerste doelpunt waren gekomen. Een schot van Gueye ketste via het been van Cionek achter Szczesny. Senegal haalde met die 0-1 voorsprong makkelijk de rust en ook na de 0-2 van Niang had de formatie van coach Aliou Cissé weinig te duchten van het zwaar tegenvallende Polen. Pas vlak voor tijd kopte Krychowiak raak, maar een gelijkspel zat er niet in.

Teleurstellend was vooral het optreden van spits Lewandowski. De Poolse doelpuntenmachine van Bayern München die in kwalificatie voor het WK zestien maal scoorde, kwam in het spel niet voor. Hij lijkt het vizier maar niet op scherp te krijgen op grote titeltoernooien. Op de EK’s van 2012 en 2016 maakte Lewandowski in totaal twee doelpunten.

Aan de kant van Senegal maakte ook Mané zijn faam niet waar. De snelle en behendige middenvelder van Liverpool – afgelopen seizoen goed voor twintig goals waarvan tien in de Champions League – kon zich niet onderscheiden in het team van Senegal, dat voetballend geen goede indruk maakte. Maar daar maalde uiteindelijk niemand om, ook president Sali op de tribune niet.

Want Senegal flikte het dus het weer. In de aanloop naar het WK werd de prestatie van de Lions of Teranga uit 2002 voortdurend voor het voetlicht gebracht. Op 31 mei van dat jaar won Senegal in de openingswedstrijd van het WK met 1-0 van titelverdediger Frankrijk. Die voor onmogelijk gehouden overwinning in Seoul, met een treffer van Papa Bouba Diop, leidde tot een waar volksfeest in Senegal.

Het bleef destijds niet bij die ene triomf. Senegal kwalificeerde zich zich voor de kwartfinale, waarin het door een golden goal verloor van Turkije. Die prestatie staat in het collectief geheugen gegrift van alle sportliefhebbers in Senegal. Het verhaal werd weer actueel nadat het land zich voor het eerst sinds zestien jaar weer voor het WK plaatste.

Aliou Cissé was in 2002 de aanvoerder van het elftal dat geschiedenis schreef onder de vijf jaar geleden aan kanker overleden Franse coach Metsu. Op het WK in Rusland hoopt Cissé de geschiedenis te herschrijven. Met zijn 42 jaar is hij de jongste bondscoach op deze mondiale titelstrijd. Tevens is hij de enige Afrikaanse coach in Rusland.

Voor aanvang van het WK zei Cissé dat de huidige ploeg in staat moet zijn om de prestatie uit 2002 te evenaren, of zelfs te overtreffen. Met uitzondering van doelman N’Diaye, die onder contract staat bij Horoya AC uit Guinee, verdienen alle selectiespelers hun geld in Europa. En een aantal bij grote clubs, zoals Mané (Liverpool), Baldé (Monaco), Gueye (Everton), Sané (Schalke) en Koulibaly (Napoli). De eerste tik is uitgedeeld, maar zondag zal het niveau tegen Japan wel omhoog moeten.

