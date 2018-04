Senaatscommissie maakt weg vrij voor benoeming Pompeo tot minister van Buitenlandse Zaken

Pompeo kreeg de steun van een nipte meerderheid. Lang zag het ernaar uit dat hij onvoldoende steun zou krijgen, tot de Republikeinse senator Rand Paul alsnog overstag ging.

Het is in de afgelopen dertig jaar nooit voorgekomen dat een voordracht voor een minister van Buitenlandse Zaken werd afgewezen. 'De heer Paul heeft ons nu ook wederom niet in de steek gelaten', aldus Trump. Volgende week moet de volledige Senaat nog over zijn voordracht stemmen, maar daar kan Pompeo rekenen op een ruime meerderheid.