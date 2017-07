Senaat VS stemt tegen afschaffing Obamacare

Volgens The New York Times wezen zeven Republikeinse senatoren een gedeeltelijke afschaffing van de 'Affordable Care Act' af. Negen stemden tegen afschaffing en vervanging door een dinsdagavond aangepast plan.

Lees verder na de advertentie

De stemming van woensdag was er een in een reeks stemmingen om delen van Obamacare af te schaffen.

Een eerste alternatieve zorgwet werd begin dit jaar afgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Een tweede versie kwam daar wel doorheen, maar stuitte op verzet in de Senaat. De recentste versie stuit nu weer op tegenstand in de Senaat.

Afgelopen dinsdag hielden de Republikeinen op het nippertje de mogelijkheid open om Obamacare af te schaffen. Nadat de stemmen staakten over het voeren van een debat over een nieuwe zorgwet, bracht vice-president Mike Pence een doorslaggevende stem uit. Maar over het alternatief worden de Republikeinen het dus maar niet eens.

Obamacare schept een aantal verplichtingen: burgers, met of zonder werk, moeten zich verzekeren. Verzekeraars moeten iedereen accepteren. Wie geen verzekering kan betalen, kan een beroep doen op het fonds Medicaid. Veel Republikeinse senatoren willen van die verplichtingen af, anderen hekelen de hoge kosten van het systeem.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.