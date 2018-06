Senaat voor ‘boerkaverbod’

Op scholen, bij de dokter, in de tram of in het gemeentehuis mag iemand straks geen boerka of nikab meer dragen. Ook geen motorhelm of masker, maar de 'Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding' die vandaag in de Eerste Kamer werd behandeld, staat toch vooral bekend als het boerkaverbod.

Het beperkte verbod geldt in het onderwijs, de zorg, openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat burgers hier elkaars gezicht kunnen zien, zo redeneert het kabinet. Mensen voelen zich dan ook veiliger, is het idee.

In Nederland dragen naar schatting 200 tot 400 vrouwen een nikab, waarbij nog net de ogen zichtbaar zijn. Een boerka is nog zeldzamer

'Stigmatiserend' Tegenstanders vrezen dat de wet moslims stigmatiseert. Senatoren van D66, PvdA en GroenLinks vroegen zich af of de wet en de inbreuk op de vrijheid van godsdienst niet een te zwaar middel is. “Ik zie geen maatschappelijk probleem”, aldus D66-senator Thom de Graaf. In Nederland dragen naar schatting 200 tot 400 vrouwen een nikab, waarbij nog net de ogen zichtbaar zijn. Een boerka, waarbij de ogen vrijwel onzichtbaar zijn achter de stof, is nog zeldzamer. Volgens minister Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken, D66) is de nieuwe wet niet in strijd met de grondrechten. Zij wees op België, Oostenrijk, Frankrijk en sinds kort Denemarken, waar het verboden is om met een boerka over straat te lopen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2014 dat het Franse verbod niet strijdig is met de mensenrechten. De eigen adviseur van de regering, de Raad van State, zag dit in 2015 anders. Die vindt de inbreuk op de vrijheid van godsdienst niet te rechtvaardigen, ook gezien de geringe omvang van het probleem.

Oude afspraak Toch haalde de wet in de Tweede Kamer anderhalf jaar geleden een grote meerderheid. Het was een oude afspraak tussen VVD en PvdA uit het regeerakkoord ‘Bruggen Bouwen’. Bevrijd van regeringsverantwoordelijkheid denkt de PvdA er nu anders over. Senator Jopie Nooren wees erop dat in de zorg en bij vervoersmaatschappijen vaak al huisregels gelden die prima werken. De discussie over de boerka heeft een lange geschiedenis. Al in 2005 stelde Geert Wilders een algeheel verbod voor. Een commissie onder leiding van oud-minister Rita Verdonk beoordeelde dit voorstel toen als discriminerend en mogelijk stigmatiserend.

Kleine pakkans Met de steun van VVD, PVV, CU, SGP en de waarschijnlijke steun van CDA stemt de Eerste Kamer volgende week wel in meerderheid voor. Wie dan toch in de tram stapt met een nikab, riskeert een boete van ruim 400 euro. Maar de pakkans is klein. Handhaving staat bij de politie niet bovenaan het lijstje, gaf oud-minister Plasterk destijds al eerlijk toe in de Tweede Kamer.

