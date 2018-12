Selma Wijnberg was de laatste Nederlandse overlevende van Sobibór

Wijnberg werd als twintigjarige in april 1943 vanuit kamp Westerbork naar het vernietigingskamp in Oost-Polen overgebracht. In oktober dat jaar wist ze met Chaim Engel, met wie ze kort daarna trouwde, uit het kamp te ontsnappen.

Terug in bevrijd Nederland dreigde de overheid haar man uit te zetten, omdat die de Poolse nationaliteit had. “Chaim moest onderduiken in mijn eigen land!”, zei Engel-Wijnberg daarover in Trouw. “Ik haatte Holland en wilde er snel weer weg.”

Wij Hollanders waren zo dom, we konden het niet geloven. Ik kan het nog steeds niet geloven, mijn hele familie is weg Salma-Engel Wijnberg

Daarna woonde het echtpaar in Israël en Amerika. Journalist Ad van Liempt schreef een boek over haar. “Hoe was het mogelijk dat al die mensen naar de gaskamer gingen? Wij Hollanders waren zo dom, we konden het niet geloven. Ik kan het nog steeds niet geloven, mijn hele familie is weg”, zei Engel-Wijnberg daarin. Haar man overleed in 2003. In 2010 werd Engel-Wijnberg benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Toenmalig minister Ab Klink bood namens de ­regering excuses aan, maar die weigerde ze. Engel-Wijnberg vond het te laat.

