Seksueel wangedrag raakt ook Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen (AzG) wil het aankaarten van seksueel wangedrag makkelijker maken voor medewerkers. Dat liet de hulporganisatie gisteren weten nadat de BBC naar buiten bracht dat acht vrouwelijke oud-medewerkers de cultuur bij AzG 'giftig' noemen en dat er sprake is van 'schaamteloos en wijdverbreid' bezoek aan plaatselijke prostituees. Medewerkers zouden niet alleen betaalde seks hebben, maar ook vrouwen chanteren in ruil voor hulp of medicijnen.

'We bieden onze excuses aan voor alle keren dat mensen slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie, misbruik of op een andere manier slecht zijn behandeld', stelt Artsen zonder Grenzen in een verklaring die door 42.000 mensen is ondertekend. 'We hebben meldingsprocedures, maar we moeten meer doen om te verzekeren dat die bekend en vertrouwd zijn en ook echt worden gebruikt door de mensen die ze nodig hebben.'

Een anonieme klokkenluider zei dat een collega 'zeer jonge meisjes' meenam naar een opvangkamp in Kenia.

Een van de anonieme klokkenluiders zei tegen de BBC dat een collega 'zeer jonge meisjes' meenam naar een opvangkamp in Kenia. Anderen vertelden dat ze oudere medewerkers zagen feesten met veel jongere meisjes. De BBC kon deze uitspraken overigens niet verifiëren.

Ook een Nederlandse woordvoerder van Artsen zonder Grenzen kan de verhalen niet bevestigen, maar hij erkent dat er 'net als bij andere bedrijven fouten worden gemaakt'. "Dat is natuurlijk te betreuren." In 2016 werden er wereldwijd 95 klachten over medewerkers bij AzG ingediend, waarvan 29 over seksuele intimidatie of seksueel geweld. Vorig jaar waren er 40 bevestigde gevallen van intimidatie of geweld, waarvan 24 seksueel. Van die 24 gevallen zijn 19 personen ontslagen.

Gedragscode De woordvoerder benadrukt dat AzG sinds de jaren negentig een gedragscode heeft die alle medewerkers moeten ondertekenen voordat ze op missie gaan. "Daarin staat dat bezoek aan prostituees onder geen beding is toegestaan. Ook niet in de vrije tijd en als prostitutie in het betreffende land legaal is." De Nederlandse AzG-directeur Nelke Manders reageerde gisteren met een online verklaring. 'Ook ik ben geschrokken door berichtgeving over ongepast gedrag van medewerkers', schrijft Manders. 'Het gedrag dat wordt beschreven is vanzelfsprekend onacceptabel. (...) 'We werken aan het creëren van een opener sfeer waarin mensen zich uit durven spreken en we zien dan ook een toename van het aantal gesprekken hierover. Helaas blijken wij niet immuun voor dit gedrag van individuele medewerkers. We zijn volop bezig om elke barrière te beslechten die het melden van onacceptabel gedrag in de weg staat.' De onthullingen van medewerkers over Artsen zonder Grenzen zijn de zoveelste in een aanhoudende stroom van publicaties over seksueel wangedrag door hulpverleners. Ook organisaties als Oxfam, Save the Children en Plan International raakten eerder in opspraak vanwege bandeloos gedrag van medewerkers. Minister Sigrid Kaag van ontwikkelingssamenwerking riep de Nederlandse hulporganisaties eerder dit jaar op om mogelijk misbruik aan te pakken en te voorkomen. Anders zetten ze hun subsidie op het spel.

