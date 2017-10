Seksschandaal Weinstein is bijna een Hollywood-klassieker

Het is het geijkte verhaal van macht en seks. Het verhaal van de jonge vrouw, die het wil maken in de keiharde filmindustrie, en de machtige man, die wel eens wil kijken hoe ver die vrouw daarvoor wil gaan.

Want toen Harvey Weinstein zijn hoofd tussen de benen van Asia Argento drong, gaf ze uiteindelijk toe, angstig dat hij anders haar carrière kapot zou maken. En toen Weinstein aan Ashley Judd vroeg of ze wilde toekijken terwijl hij een douche nam, was het eerste waar ze aan dacht hoe ze die hotelkamer zo snel mogelijk kon verlaten zonder de filmbaas boos te maken. En zo waren er meer.

Ontslag De 65-jarige Weinstein is een klassiek geval van een man die de betekenis van het woord nee niet kent, merkte een van zijn slachtoffers op in de New Yorker. Het blad bracht deze week in navolging van The New York Times het schandaal naar buiten dat Hollywood in zijn greep houdt. Sinds de berichtgeving en sinds zijn ontslag bij zijn eigen bedrijf, afgelopen zondag, komt er meer vuiligheid naar buiten. Nu de filmproducent ook Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie zou hebben geïntimideerd, distantiëren steeds meer Hollywood-prominenten zich van de man die zo veel voor hun carrière heeft betekend. Want dit schandaal gaat verder dan een vieze man die zich opdringt bij ambitieuze actrices of onzekere medewerksters. Weinstein kon decennialang zijn gang gaan dankzij een systeem van angst. En dankzij een zwijgcultuur, afkoopsommen en zijn team van duurbetaalde juridisch adviseurs. Het doet denken aan hoe Bill Cosby, Fox-baas Roger Ailes en tv-presentator Bill O’Reilly zich eveneens jarenlang onaantastbaar voelden.

Miramax Weinstein gold als één van de machtigste mannen van Hollywood. Hij heeft zeker 300 Oscarnominaties achter zijn naam. De producent bepaalde welke film werd gemaakt en wie erin zou spelen. Eind jaren zeventig begon bij met zijn broer Bob het productiebedrijf Miramax, dat succesfilms als 'Sex, Lies & Videotape', 'Pulp Fiction', 'Shakespeare in Love' en 'Good Will Hunting' uitbracht. In 2005 vertrokken de broers bij Miramax om hun eigen productiebedrijf te beginnen, The Weinstein Company. Nu lijkt Hollywood klaar met Weinstein. Actrice Lena Dunham vroeg zich in een opiniestuk boos af waarom dat zo lang geduurd heeft. Want jarenlang smoesde iedereen over diens wangedrag, maar al die tijd klonk er een oorverdovende stilte van de mannen van Hollywood. Was het omdat het dit keer eens iemand uit hun eigen kamp betrof, vroeg Dunham zich af.