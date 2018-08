Segers steunt afschaffing dividendbelasting, want dat levert de ChristenUnie veel op

De afschaffing van de dividend­belasting is een voldongen feit. Hoe valide de argumenten tegen afschaffing dan ook mogen zijn, er kan aan dit besluit niet meer getornd worden.

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie was vrijdagavond klip en klaar: hij verwerpt de afschaffing van de dividendbelasting, maar zal de maatregel in de Kamer steunen in ruil voor het vele goeds dat zijn partij in het regeerakkoord heeft weten te realiseren.

De ChristenUnie doet niet eens meer moeite om de afspraak met de VVD te verdedigen

Het tweede kabinet-Rutte kreeg alom veel kritiek voor de wijze waarop destijds in 2012 het regeerakkoord tot stand kwam. VVD en PvdA onderhandelden niet tot er over vele punten een compromis bereikt was, maar ruilden maatregelen uit. De ene partij kreeg op het ene punt haar zin, de andere op een ander, en gezamenlijk zouden ze het daaruit voortkomende beleid steunen. Elkaar wat gunnen, heette het destijds.

Uit de uitgebreide verantwoording die Segers vrijdagavond op ­Facebook plaatste zou kunnen worden afgeleid dat het derde kabinet-Rutte weer een stapje verder gaat dat zijn voorganger. Opnieuw is ‘elkaar wat gunnen’ kennelijk het uitgangspunt geweest.

Opmerkelijke verantwoording De VVD kreeg de door Mark Rutte zo vurig gewenste afschaffing van de dividendbelasting. Dit keer wordt echter niet eens meer een poging gedaan de afspraak te verdedigen. Segers stelt ronduit ertegen te zijn, maar eieren voor zijn geld te moeten kiezen om al die andere mooie dingen voor de ChristenUnie te kunnen realiseren. Het is van alle tijden dat om politiek samen te kunnen werken, partijen soms dingen moeten slikken. Maar expliciet stellen ergens tegen te zijn en dat desondanks door het geven van politieke steun mogelijk te maken, is nogal uniek. Het geeft het proces van het sluiten van politieke compromissen een nieuwe dimensie. Er moet ongeveer 600 miljoen euro extra worden gezocht om de kosten te compenseren Uit Segers’ verdediging kan niet anders dan worden opgemaakt dat de VVD alles heeft ingezet op het laten doorgaan van de afgesproken afschaffing. Gaat die niet door, dan komt er een kabinetscrisis, zo stelt Segers. De CU-voorman kwam tot zijn opmerkelijke verantwoording na een week waarin het kabinet meer en meer onder druk kwam te staan in de discussie over de dividendbelasting. Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf lieten al weten het niet te zullen accepteren als zij moeten opdraaien voor de compensatie die het kabinet zoekt. Er moet elders in het belastingstelsel rond de 600 miljoen euro aan extra opbrengsten worden gevonden, nu door de gunstige economische ontwikkelingen de opbrengst van de dividendbelasting hoger zou zijn dan bij het opstellen van het regeerakkoord werd verwacht.

