Second opinion over oordeel bedrijfsarts? Uw werkgever beslist mee

Google op 'arbo-arts' en de negatieve ervaringen op diverse fora buitelen over elkaar heen. De grootste klacht: de bedrijfsarts kiest te vaak de kant van de werkgever in plaats van die van de zieke werknemer. Met de nieuwe Arbowet die morgen in werking treedt, lijkt daar verandering in te komen. Wie het niet eens is met het oordeel van zijn bedrijfsarts kan vragen om een second opinion.

Lees verder na de advertentie

Goed nieuws, zo op het eerste gezicht. Alleen verloopt het aanvragen van zo'n onafhankelijk, deskundig oordeel in het bedrijfsleven een tikkeltje anders dan normaal in de zorg. Wie met aanhoudende buikpijn naar de dokter gaat en niet blij is met de diagnose dat het tussen de oren zit, kan zelf een andere arts uitkiezen. Maar de zieke werknemer die twijfelt aan het oordeel van zijn bedrijfsarts, moet het doen met een lijstje van bedrijfsartsen die zijn werkgever hem aanreikt. Hoe lang of hoe kort het lijstje secondopinionartsen is, mag de baas zelf bepalen. Wel moeten het volgens de wet artsen zijn die elders werken.

De zieke werknemer hoeft een second opinion niet zelf te betalen

Daar komt nog eens bij dat de eerste bedrijfsarts ermee akkoord moet gaan dat een werknemer twijfelt aan zijn diagnose. Ziet de arts dat niet zitten, dan behoort een second opinion niet tot de mogelijkheden. Wel zeggen de beleidsmakers: zo'n weigering kan alleen met 'zwaarwegende argumenten'. Wat zwaarwegend is, wordt niet gedefinieerd. Maar, schrijven de wetgevers, weigering kan alleen bij 'hoge uitzondering'.

Second opinion niet bindend Is deze verplichte mogelijkheid tot een second opinion wel een verbetering? Ja, zegt medezeggenschapstrainer en -adviseur Simon Troost van het bedrijf Advice Select. Want het lijstje van secondopinionartsen is minder sturend en vrijblijvend dan het lijkt. "De ondernemingsraad speelt bij het opstellen van zo'n lijst een grote rol. Die kan bijvoorbeeld zeggen: 'U kunt wel vinden dat dit de secondopinionartsen worden, maar wij zijn het er niet mee eens." Tijdens de trainingen die hij geeft, merkt Troost wel dat ondernemingsraden niet altijd even alert zijn op dit punt. "De meeste hebben wel het idee dat ze er iets mee moeten. Maar als ik soms vraag naar hun contracten met arbodiensten, zeggen zij: 'Huh? Contract?'" Staan de collega's die de directie controleren wel op scherp, dan rest nog de vraag: wat gebeurt er met het oordeel van de tweede arts? Die mag de eerste bedrijfsarts (voor een deel) overnemen of geheel naast zich neerleggen. Dat is aan hem, schrijven de wetgevers. Is de zieke werknemer het niet eens met diens oordeel, dan kan hij aangeven dat hij een nieuwe bedrijfsarts wil. Maar ook daar moet zijn eerste arts mee instemmen. En de werkgever? Troost: "Wat veel mensen niet weten is dat een werkgever niet verplicht is het advies van de bedrijfsarts over te nemen. Dat komt in de nieuwe wet nadrukkelijker naar voren." Het is overigens niet helemaal nieuw dat werkgevers hun werknemers de kans bieden tot een second opinion. Vooral als bedrijven een contract hebben met een grote arbodienst, bestaat die mogelijkheid al. Dat nu alle werknemers een tweede oordeel kunnen aanvragen, noemt adviseur Troost een goede zaak. Ook goed: de zieke werknemer voelt er financieel niets van. "De werkgever betaalt. Ook als zijn werknemer uiteindelijk zelf een bedrijfsarts kiest en hij daarmee akkoord gaat." Toch heeft hij ook kritiek: "Het was fijner geweest als werknemers zelf hun arts mochten kiezen. Dit systeem is ingewikkelder."

Wat staat er in de nieuwe arbowet? Werkgevers hebben een jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe Arbo-wet. Nog drie wijzigingen die de Arbowet met zich meebrengt: * Wil de bedrijfsarts de werkplek van zijn patiënten bekijken, dan behoort een bezoekje aan de werkvloer tot de mogelijkheden.

* Een werknemer die onaangekondigd even bij de bedrijfsarts langs wil, kan bij hem of haar terecht tijdens een open spreekuur.

* Preventie, preventie, preventie. Heeft de bedrijfsarts door dat een werknemer nu of op de lange termijn zijn beroep fysiek en mentaal niet langer aankan, dan moet zijn advies aansturen op preventieve maatregelen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.