Schutter vuurt op Republikeinse politici

De schutter sloeg toe tijdens een oefenpartijtje honkbal van Republikeinse politici, in Alexandria, Virginia. Ooggetuigen hoorden tientallen schoten, die volgens de Republikeinse afgevaardigde werden afgevuurd door een 'witte, enigszins gezette man'. Hij zou niets gezegd hebben.

Lees verder na de advertentie

Beveiligers van de politici schoten terug. Volgens CNN is de schutter aangehouden. Brooks meldt dat Scalise in de heup is geraakt en niet levensbedreigend gewond zou zijn. Hij legde met zijn riem een tourniquet aan om het bloeden te stoppen. Ook twee agenten zouden zijn geraakt.

Scalise is 'majority whip' in het Huis van Afgevaardigden. In die functie bewaakt hij de fractiediscipline. Naast Scalise en Brooks waren meer Republikeinse politici aanwezig op het honkbalveld, onder wie senator Rand Paul.

President Donald Trump is volgens zijn woordvoerder op de hoogte gebracht van het incident, hij volgt de ontwikkelingen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.