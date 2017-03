Schutter van Parijse luchthaven Orly schoot eerder op agenten

Volgens de laatste berichten in de Franse media was de dader een bekende bij de de Franse inlichtingendiensten en bij justitie. Hij was betrokken bij gewapende overvallen en drugshandel. De veertigjarige man heeft een Franse nationaliteit en werd sinds 2015 in de gaten gehouden.

De terminal bij Orly-Sud werd snel ontruimd en volgens de woordvoerder van de Franse minister van binnenlandse zaken zijn er verder geen gewonden gevallen. De Nationale Politie meldde op Twitter dat de gehele luchthaven geëvacueerd is. Het gehele vliegverkeer van en naar Orly is opgeschort.

Volgens een ooggetuige pakte de man het wapen van een militair en hield haar even onder schot. Daarna is hij richting een winkel of restaurant gerend. De twee andere leden van de patrouille hebben hem vervolgens neergeschoten, melden de kranten Le Parisien en Le Monde na een verklaring van de woordvoerder van de minister.

Reizigers worden weggeleid van de zuidelijke terminal van Orly. © REUTERS

De explosieven opruimingsdienst was ter plaatse om er zeker van te zijn dat de man geen bomgordel bij zich had. Dat bleek niet het geval. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een terroristisch motief.

Dezelfde schutter De politie bevestigt dat de schutter dezelfde man is die vanmorgen het vuur opende op drie agenten bij een verkeerscontrole ten noorden van Parijs. Daar raakte een agent licht gewond, toen hij samen met twee collega's een auto voor controle aanhield in Stains. De bestuurder stopte de auto wel, maar schoot vervolgens op de agenten en ging ervandoor. De auto waar hij in reed, zou zijn teruggevonden in het zuidoosten van de Parijse regio. Daar zou de man een auto hebben gestolen die mogelijk is teruggevonden op een parkeerplaats van de luchthaven Orly, meldt de nieuwszender Bfmtv. De schietincidenten worden onderzocht door terrorismebestrijders van het Openbaar Ministerie. Ook vluchten die nog binnen moeten komen worden naar luchthaven Roissy doorgestuurd Na de schietpartij zijn nog enkele vliegtuigen geland. Ze moesten afstand houden van de gates, met de passagiers nog aan boord, en zijn vervolgens omgeleid naar de luchthaven Roissy-Charles de Gaulle. Ook vluchten die nog binnen moeten komen worden naar Roissy doorgestuurd. De woordvoerder van de minister meldt dat drieduizend personen geëvacueerd zijn uit de zuidelijke terminal. Ook worden reizigers verzocht tot nader order niet naar Orly toe te komen. De twee terminals gaan later vandaag weer open. Het incident was in de zuidelijke terminal en die blijft waarschijnlijk tot in de avond dicht. De westelijke terminal heropent snel. Agenten van de speciale politie-eenheid nemen hun posities in op de Parijse luchthaven Orly. © EPA

