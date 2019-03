Schutter stuurde manifest kort voor aanslag naar premier Nieuw-Zeeland

‘We hadden niet eerder kunnen ingrijpen. Er stonden geen details in de brief. Ook geen locatie’, aldus de premier tijdens een persconferentie. ‘Bovendien hebben we binnen 36 minuten iemand opgepakt. Op het moment dat we er iets aan konden doen, kwamen er al meldingen binnen bij het alarmnummer.’

Volgens de premier hebben nog dertig mensen vrijdag het manifest van de 28-jarige Brenton Tarrant ontvangen, waaronder diverse media en het toerismebureau.

Nog 12 gewonden kritiek Van de 36 mensen die met schotwonden in verschillende ziekenhuizen worden verzorgd, verkeren er nog 12 in levensgevaar. Een van hen betreft een 4-jarig meisje dat naar een kinderziekenhuis in Auckland is overgebracht. Voor de familie en vrienden van de dodelijke slachtoffers is het nu wachten tot de lichamen worden vrijgegeven: dat zal ten vroegste zondagavond (lokale tijd) gebeuren, al waarschuwde de premier de rouwende families dat nog niet alle lichamen kunnen worden vrijgegeven. Ardern hoopt dat uiterlijk woensdag alle lichamen terug bij hun families zijn. Volgens islamitisch gebruik moeten de lichamen zo snel mogelijk na het overlijden worden begraven. Aangenomen wordt dat alle slachtoffers moslims zijn. Velen van hen kwamen als immigranten naar Nieuw-Zeeland. Hun families zijn voornamelijk afkomstig uit Pakistan, Bangladesh, Maleisië, Afghanistan, Egypte, Saoedi-Arabië, India en Fiji. Definitieve gegevens over de herkomst van de slachtoffers zal de politie pas vrijgeven wanneer alle lichamen zijn geïdentificeerd.