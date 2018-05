Schutter Luik mogelijk geradicaliseerd in gevangenis

De dertiger uit het Waalse Rochefort stond niet bekend als geradicaliseerd, zei de Belgische premier Charles Michel vanavond tijdens een persconferentie. Wel komt zijn naam zijdelings voor in twee rapporten van de staatsveiligheid en in een politierapport. Maar de elementen zouden geen aanleiding hebben gegeven om ervan uit te gaan dat hij geradicaliseerd was en een gevaar vormde.

Als iets dertien keer goed gaat, dan gaat het normaal de veertiende keer niet verkeerd. Minister van justitie Koen Geens

Rond half 11 vanochtend viel de man twee agentes in de rug aan met een mes, in de buurt van café Des Augustins in het centrum van Luik. Volgens de procureur wist hij daarna hun dienstwapens te bemachtigen, waarmee hij de vrouwen van 45 en 53 jaar doodschoot.

H. ging er vervolgens vandoor en schoot even verderop een 22-jarige student in een auto dood, waarna hij zich verschanste in een nabijgelegen middelbare school. Daar gijzelde hij korte tijd een schoonmaakster. Niet veel later kwam de man schietend naar buiten waar hij werd uitgeschakeld door speciale eenheden van de politie. Alle leerlingen van de school werden geëvacueerd en bleven ongedeerd. Vier agenten raakten gewond, van wie één enkele uren in levensgevaar verkeerde.

H. zat in de gevangenis van Marche-en-Famenne een straf uit voor onder meer drugsgerelateerde feiten en geweld. Sinds 2003 zat hij vrijwel onafgebroken vast. Zijn huidige straf duurde tot 2020. Maandag verliet hij de gevangenis voor een verlof van 36 uur.