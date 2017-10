Schutter Las Vegas past in geen van de gebruikelijke hokjes

“Hij is een zieke man, een gestoorde man”, zei Donald Trump dinsdag over Stephen Paddock. “Een hoop problemen, vermoed ik.”

En dat was het: een vermoeden. Maar het was wel begrijpelijk dat de Amerikaanse president zijn ongeduld niet kon bedwingen. Twee dagen na de verschrikking in Las Vegas – en ook gisteravond nog – wist niemand waarom ene Stephen Paddock zich met een arsenaal aan wapens nestelde in een hotelkamer, hoog boven een menigte van 22.000 festivalgangers, en zomaar het vuur opende. En dat is onverdraaglijk.

Hij past in geen enkel hokje, en dat is een probleem in een land dat toch echt niet gewend is aan massale moordpartijen. Het schrikt zich elke keer weer kapot, en zoekt juist daarom haastig naar vaste grond, naar zekerheid over de herkomst van het geweld dat nietsvermoedende burgers trof, en elke dag opnieuw kan treffen. Was het een blanke racist? Een radicale moslim? Een man die zijn baan of zijn gezin is kwijtgeraakt?

Vast ritueel Het determineren van de dader opent de deur naar een vast ritueel. Welk, dat hangt af van de groep waaruit hij afkomstig blijkt. Toen in juni vorig jaar Omar Mateen, een 29-jarige geboren Amerikaan van Afghaanse afkomst, een aanslag pleegde op nachtclub Pulse in Orlando in Florida, waarbij 49 doden vielen, verweet presidentskandidaat Donald Trump Amerikaanse moslims dat ze terroristen in hun midden hun gang lieten gaan, en beloofde hij burgers uit een aantal landen ‘met een geschiedenis van terrorisme’ te weren. Het tegenhouden van alle moslims, wat hij eerder had voorgesteld, ging zelfs de meesten van zijn Republikeinse partijgenoten te ver, maar de bijval die hij daarvoor kreeg maakte hen duidelijk dat hun eigen kiezers na zo’n terreurdaad maatregelen tegen moslims willen. De Amerikaan schrikt zich bij elke schietpartij kapot en zoekt daarom haastig naar vaste grond, naar zekerheid over de herkomst van het geweld Een jaar eerder werd bij een schokkende aanslag het woord ‘terrorisme’ niet gebruikt, was de hand die het vuurwapen vasthield niet bruin maar wit, en werd het specifiek gericht op zwarte slachtoffers. Dylann Roof, 21 jaar oud, vermoordde in een kerk in Charleston in South Carolina negen mensen, omdat ‘jullie onze vrouwen verkrachten en ons land inpikken’. Geschrokken stelde Amerika vast wat haatlectuur van blanke racisten kan aanrichten. Maar niet alle racisten gaan eropuit om zwarte kerkgangers te vermoorden. En moslims storten zich maar zelden in de armen van IS. Met Dylann Roof was ook op andere terreinen het een en ander mis – hij had een chaotische jeugd, leed aan een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis, verkeerde in een isolement. En Omar Mateen had dan wel trouw gezworen aan de Islamitische Staat – hoewel hij daar voor zover bekend nooit contact mee had – hij vertoonde ook zijn hele leven gewelddadige neigingen en had mogelijk een bipolaire stoornis.