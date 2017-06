Schutter die vuurde op Republikeinse politici bezwijkt aan verwondingen

De schutter sloeg toe tijdens een oefenpartijtje honkbal van Republikeinse politici, in Alexandria, Virginia. Ooggetuigen hoorden tientallen schoten, die volgens de Republikeinse afgevaardigde werden afgevuurd door een 'witte, enigszins gezette man'.

De politiediensten ter plaatsen meldden tegenover The Washington Post dat de schutter een 66-jarige, blanke man is. President Trump deelde in een tv-toespraak naar aanleiding van de schietpartij mee dat de schutter is aangehouden, maar kort daarna aan zijn verwondingen is bezweken. Volgens onbevestigde berichten vroeg hij voorafgaand de schietpartij aan voorbijgangers of de honkballers Democraten of Republikeinen waren.

Beveiligers van de politici schoten terug toen de man het vuur opende, later bijgestaan door de politie. Daarbij zouden vijf mensen gewond zijn geraakt, onder wie twee politieagenten en de hooggeplaatste Republikein Steve Scalise. De politicus werd in zijn heup geraakt, maar is buiten levensgevaar, meldde zijn kantoor.

Scalise is 'majority whip' in het Huis van Afgevaardigden. In die functie bewaakt hij, als derde in de hiërarchie van zijn partij, de fractiediscipline. Naast Scalise en Brooks waren meer Republikeinse politici aanwezig op het honkbalveld, onder wie senator Rand Paul. De senator prees na afloop het optreden van de politie. "Zonder hen was het een bloedbad geworden, niemand had het overleefd."

De jaarlijkse honkbalwedstrijd tussen Republikeinen en Democraten is al meer dan een eeuw een traditie in Washington, aan het begin van de zomer. De wedstrijd staat voor morgen op het programma, het is niet bekend of die nu doorgaat.

