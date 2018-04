Schutter bij YouTube-hoofdkantoor was blogger die dacht dat ze werd tegengewerkt

De 39-jarige vrouw was een veganistische blogger uit de stad San Diego. Ze schreef veel over veganisme, dierenleed en de Perzische cultuur. Ze was ervan overtuigd dat YouTube haar tegenwerkte en klaagde dat ze geen geld kreeg voor veelbekeken vlogs.

Het YouTube-kanaal van de vrouw is dinsdag verwijderd. Haar accounts op Facebook en Instagram zijn ook gedeletet.

De slachtoffers zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. De toestand van een van hen, een 36-jarige man, is kritiek. De lokale zender KCBS bericht dat vermoedelijk is geschoten bij een café op het terrein van het bedrijf. Het gebouw wordt op dit moment nog verder uitgekamd.

Op beelden is te zien dat politie en hulpdiensten massaal ter plaatse zijn op het hoofdkwartier van de videowebsite, dat ongeveer 1.000 werknemers telt. Ze liepen massaal naar buiten, met de handen boven het hoofd, en werden vervolgens door agenten gefouilleerd.

Een medewerker van YouTube schreef op Twitter dat hij zich met collega's had gebarricadeerd in een ruimte. Later twitterde hij: ,,Veilig. Ben geëvacueerd en nu buiten.'’ Een andere medewerker twitterde: ,,We zaten in een vergadering toen we mensen hoorden rennen. De vloer trilde. We dachten eerst aan een aardbeving.''

Google, het moederbedrijf van YouTube, zegt op Twitter dat het zijn personeel in de campus oproept om te blijven schuilen en andere personeelsleden om weg te blijven. Het bedrijf heeft ook een hulplijn in werking gesteld.