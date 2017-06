Schutter bij honkbaltraining politici had wapenvergunning

De schutter schoot met zijn geweer en pistool woensdag onder anderen op de prominente Republikein Steve Scalise die ernstig gewond raakte. De vuurwapens had James Hodgkinson gekocht bij legale wapenhandelaren. 'We hebben geen aanwijzing dat die aankopen illegaal waren', aldus de politie. De FBI onderzoekt intussen de toedracht van de schietpartij en de motieven van de dader. Hodgkinson werd al snel na de eerste schoten door politieagenten doodgeschoten op het honkbalveld. Zijn vrouw laat weten dat ze dacht dat haar man naar Washington was verhuisd om het belastingstelsel te veranderen.

Republikein Scalise ligt nog in het ziekenhuis met ernstige verwondingen aan zijn heup en organen. Zijn toestand is kritiek. Zowel president Donald Trump als vicepresident Mike Pence hebben het ziekenhuis bezocht. Schutter Hodgkinson was een fel tegenstander van de Amerikaanse president en zou zijn aanval goed hebben voorbereid, zo melden Amerikaanse media, door dagenlang de honkbaltraining van de Republikeinen te observeren. Hij schoot niet alleen Scalise neer, maar ook medewerkers en agenten. Enkele parlementsleden zeggen daags na de schietpartij dat ze hun privé-wapens mee willen kunnen nemen naar hun werk in het Capitool om zichzelf te kunnen beschermen.



De politici waren aan het trainen voor een jaarlijks terugkerende benefietwedstrijd tussen Democratische en Republikeinse parlementsleden. Die wedstrijd ging donderdagavond zoals gepland door en bracht dit jaar meer geld op dan in voorgaande jaren. Politici van beide zijden droegen shirts ter ere van Scalise. Trump kon vanwege veiligheidsmaatregelen niet aanwezig zijn bij de wedstrijd maar liet wel van zich horen in een videoboodschap: 'Steve is onze vriend', aldus Trump over het gewonde parlementslid. 'Hij is vaderlandslievend en een echte vechter.'

