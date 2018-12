Schulting wint tegenwoordig met speels gemak

Ze werd al genomineerd voor sportvrouw van het jaar, en Suzanne Schulting deed dit weekend bij de wereldbekerwedstrijd in Kazachstan met twee keer goud en zilver nog een laatste poging haar zaak te maken. Nou ja, zo zal ze er waarschijnlijk niet zelf over hebben gedacht. Schulting maakte wel duidelijk dat de olympisch kampioene dit shorttrackseizoen voorlopig de beste is in het wereldbekercircuit.

Shorttrack is een sport met een grote mate van verrassing. In het eeuwige gedrang langs de blokjes is het aantikken van een schaats van een voorganger zo gebeurd. Het gebeurt zelden dat iemands dominantie zo groot is dat op dezelfde afstand drie keer achter elkaar wordt gewonnen.

Schulting liet zien dat shorttrack voor het oog ook eenvoudig kan zijn. Zeker op ‘haar’ afstand, de 1000 meter. Ze won al in Calgary en Salt Lake City, en ook in Almaty was ze oppermachtig. Ze won in de heat en in de kwart- en halve finale, en in de eindstrijd. Met speels gemak, zo leek het. Want dat is de nieuwe Schulting-tactiek: zes rondes voor het eind de koppositie pakken en niet meer afstaan.

Piekmomenten

Het is de tactiek van iemand met zelfvertrouwen. Vorig jaar reed ze soms nog weleens ‘als een debiel’, zoals ze zelf dan vaak zei. Het is ook de tactiek van iemand die sterker geworden is. Schulting, nog altijd pas 21 jaar, heeft zich afgelopen zomer fysiek verbeterd. Bevestiging daarvan kwam in trainingen aan het begin van het seizoen, toen ze al rondetijden reed die ze daarvoor alleen op piekmomenten haalde. “Ik voel me dit jaar meer een atleet dan vorig jaar”, zei ze daarover gisteren op de officiële website van de internationale schaatsunie ISU. “Mijn lichaam is zeker meer atletisch.”

Schulting heeft nu in drie wereldbekers negen medailles gehaald. Haar status als olympisch kampioene is inmiddels waargemaakt. Ze is hoe dan ook favoriete voor de Europese titel, die begin januari in Rotterdam kan worden gewonnen.

Vergeleken bij Schulting vallen de andere shorttrackers van Nederland in het niet. Dat is best gek, aangezien zij het ook niet slecht doen. Beide aflossingsploegen, zowel mannen als vrouwen, wonnen gisteren, Sjinkie Knegt werd zaterdag tweede op zijn 1000 meter.

Op de 1500 meter werd Knegt gisteren vierde, toen hij twee rondes voor het eind voorbij werd gestoven door drie Zuid-Koreanen. Hij kon er wel om lachen, had er zelfs een kwinkslag voor over: een verslaggever van Omrop Fryslân stelde op Twitter dat Knegt zes rondes voor het eind was ingehaald. De shorttracker corrigeerde via een bericht: hoho, dat was op ‘slechts’ twee rondes voor het eind gebeurd.