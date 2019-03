Schulting schrijft shorttrackgeschiedenis in Sofia

Nederland en Zuid-Korea verdeelden in Sofia de wereldtitels shorttrack. Zeven voor de Aziaten en drie voor Oranje. Toch vloeiden er niet alleen tranen van geluk in de arena. Shorttrack heeft het patent op ongeloofwaardige apotheoses. De wereldkampioenschappen van het afgelopen weekeinde waren daarvan een treffend voorbeeld.

Neem de superfinale bij de vrouwen, die gewonnen wordt door Suzanne Schulting. Zij stelt daarmee haar begeerde allroundtitel veilig. “De vetste titel ooit”, aldus Schulting. ­Lara van Ruijven, die na twee tussensprints in de algemene rangschikking derde is, voegt zich in euforie bij haar juichende kopvrouw. Maar daardoor schaatst zij een ronde te weinig, stelt de jury met de transpondergegevens in de hand.

Slippertje

Een half uur later volgt de spectaculaire aflossing. Met iets meer dan een ronde te gaan, lijkt Nederland op weg naar de titel. De voorsprong van Schulting is riant. Maar de sportvrouw van het jaar gaat onderuit.

“Een enorme rollercoaster”, zegt Schulting een paar uur later. Ze denkt dat de van zijn brandwonden herstellende Sjinkie Knegt die wisselende stemming wel kan waarderen en trots is op de rijdsters. “We reden een bizar goede rit. De titel lag voor het oprapen. We geloofden daar heilig in. ­Misschien was ik net iets te veel bezig met de Koreaanse achter me. Het ijs was niet zo best meer en ik maakte een slippertje. Ik verkloot het gewoon.”

Niettemin tekende Schulting voor twee titels. Voor ze de allroundtitel greep, mocht ze zich wereldkampioene op de 1000 meter noemen, de ­afstand waarop ze een jaar geleden olympisch goud won. De eerste mondiale kroon voor een Nederlandse shorttrackvrouw kwam een dag eerder op het hoofd van Van Ruijven. Zij won de 500 meter, waarin Schulting derde werd. De Italiaanse Martina Valcepina kwam als eerste over de streep, maar werd bestraft omdat ze bij die actie Van Ruijven onderuit had getrokken. Ze keek heel lang naar het scherm hoog in de arena, want veel vertrouwen in de jury had ze niet gehad.

Daar was ook weinig reden voor, want de jury was erg streng. Zelfs het geringste contact werd met een penalty bestraft. Het overkwam Van Ruijven op de eerste dag twee keer. Het bracht Schulting op de 1500 meter op achterstand. Door een futiel touché met de Française Tifany Huot Marchand werd ze in de halve eindstrijd uitgeschakeld. “Blijf uit de grijze zone”, had Otter zijn pupillen vooraf meegegeven.