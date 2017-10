Schuldopkopers slepen wanbetalers massaal voor de rechter

Deze opkoopbedrijven zouden er bewust op aansturen dat de schuldenaren niet in de rechtszaal komen opdagen, waarmee ze hun zaak gemakkelijker winnen. Dat blijkt uit onderzoek van actualiteitenprogramma ‘Nieuwsuur’ en platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

Bedrijven als Direct Pay, Hoist en Lindorff kopen vorderingen op die ze vervolgens zelf proberen te innen. De vorderingen komen van onder meer Essent, T-Mobile, Vodafone en Otto die op grote schaal aan consumenten leveren. De klanten van deze bedrijven betalen te laat of nooit. Door deze openstaande rekeningen door te verkopen, krijgen Essent en de andere bedrijven toch nog een deel van hun vordering op hun klanten vergoed.

Rechter

In veel gevallen proberen de opkoopbedrijven via de rechter beslag te leggen op bankrekeningen van de wanbetalers. Volgens Nieuwsuur en Investico proberen de opkopers te voorkomen dat de schuldenaren naar de rechtszaal komen. Debiteuren zouden niet komen opdagen, omdat ze uit de correspondentie met het opkoopbedrijf begrijpen dat de rechtszaak niet door zou gaan. Dit is in het voordeel van de opkoopbedrijven die de zaak aanhangig maken, want bij verstekzaken is de rechter eerder bereid de eiser in het gelijk te stellen.

Directeur Marco Florijn van de branchevereniging voor schuldhulpverleners NVVK zegt tegen Nieuwsuur en Investico dat er eerst moet worden geprobeerd om het schuldenprobleem in overleg op te lossen. Pas daarna kan een gang naar de rechter volgen. Volgens Florijn zijn schuldopkopers echter slecht bereikbaar en komen daarom schuldregelingen met de debiteuren vaak niet tot stand.

Direct Pay ziet geen bezwaar in het grote aantal rechtszaken dat het bedrijf voert. Directeur Marco van Katwijk van Direct Pay legt uit dat de handel in schulden die consumenten onder meer bij webwinkels maken snel groeit. Daardoor neemt het aantal rechtszaken automatisch toe. Van Katwijk ontkent tegenover Nieuwsuur en Investico dat zijn bedrijf slecht bereikbaar is en bewust op verstekzaken zou aansturen.